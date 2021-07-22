Цель – увеличение экспортного потенциала. Около 200 отечественных компаний встретились с белорусскими послами

Сверить часы в деловой сфере в Минск приехали около 200 представителей отечественных компаний и главы дипмиссий в нескольких десятках стран. Все предприятия – резиденты Торгово-промышленной палаты. Очевидно, белорусский бизнес в связи с санкционным давлением вынужден искусно лавировать на мировом рынке. Потому встреча с прямыми проводниками белорусских интересов за рубежом – своевременный шаг для увеличения экспортного потенциала.

Виталий Вовк, генеральный директор МТЗ:

У нас есть предложения от бизнеса во многих странах. Мы бы хотели, чтобы при помощи посольства мы хотя бы определились, насколько серьезны эти партнеры. Лишний раз проверить, насколько они представляют интерес в стране с точки зрения развития и силы для движения и дистрибьюции продукции, это для нас самая важная информация. На некоторых рынках, которые для нас сегодня являются новыми, мы хотели бы тоже посмотреть, чтобы на месте нам подсказали, какие существуют партнеры, какие существуют серьезные игроки на рынке, чтобы с ними войти в контакт и договориться о представлении интересов Минского тракторного завода.