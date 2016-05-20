Может ли несовершеннолетний купить автомобиль?

Ежедневно на горячую линию телеканала поступает порядка 50 обращений и жалоб. Фактически, по ним можно писать многотомную историю жизни нашей страны.

Вопрос:

Моему сыну 17 лет. С 16 он работает. Сейчас хочет купить себе автомобиль за свои деньги. Мы с женой категорически против. Может ли он, несовершеннолетний, купить, зарегистрировать и оформить автомобиль на себя?

Елена Мойсейчик, юрист:

В соответствии с п.1 ст. 25 Гражданского кодекса Республики Беларусь, несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки, за исключением указанных в пункте 2 этой статьи, с письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителей. Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна также при последующем письменном одобрении его родителей, усыновителей или попечителя.