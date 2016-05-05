Праздничные мероприятия 9 мая в Минске: где ограничат парковку и движение транспорта

Новости Беларуси. По всей республике идёт подготовка к празднованию Дня Победы. Самые массовые мероприятия состоятся в Минске.

Уже сегодня организаторы торжеств предупреждают, что 7, 8 и 9 мая в центральной части столицы на некоторых улицах ограничат парковку автомобилей. С 7 мая и до окончания праздника — на улицах примыкающих к площади Победы.

8 и 9 мая будет запрещена парковка вдоль проспекта Машерова от проспекта Независимости до Победителей, включая придорожные парковки.

Коснутся изменения и общественного транспорта. Так, 9 мая поезда на станции метро «Площадь Победы» будут делать остановку только ранним утром и с 13 до 17 часов. Корректируется и периодичность движения составов метрополитена. Всё это сделано для удобства пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.