Продать авто в Беларуси: можно ли покупателю расплатиться в валюте?

За 10 лет существования горячей линии телеканала к нам поступило порядка 50 тысяч обращений и жалоб Адекватных и не очень, грустных и печальных, смешных и порой ужасных. Фактически, по ним можно писать многотомную историю жизни нашей страны, что мы однажды обязательно и сделаем.

Вопрос:

Хочу продать свой автомобиль. Нашелся покупатель. Договорились о цене. Но расплатиться он хочет только долларами. Мол, при переводе в рубли теряются деньги. Стоит ли мне соглашаться?

Елена Мойсейчик, юрист:

На вашем месте я бы не рисковала. Такая купля-продажа запрещена. Статьей 11.1 Кодекса Республики Беларусь «Об административных правонарушениях» установлено, что незаконное принятие иностранной валюты в качестве платежного средства влечет наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин. То же действие, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых величин.