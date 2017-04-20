Мотосезон-2017 откроют в Минске 23 апреля

23 апреля, в воскресенье, в Минске заревут моторы мотоциклов и зазвучат клаксоны велосипедов! Если для вас «драйв», «скорость», «ветер в лицо» не просто слова, не пропустите открытие Международных выставок «Мотовелоэкспо – 2017» и «Кастом и тюнинг шоу» и Республиканского мотосезона, о котором мы сейчас и поговорим. Подробнее – гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – участница женского мотообъединения «Ласточки» – Елена Аванесова и организатор Открытия Республиканского мотосезона, представитель правления общественного объединения «Мотоклуб «Жизнь в движении», президент мотоклуба «Айрон Прайд МС» – Александр Тарасов под байкерским псевдонимом Тарас.