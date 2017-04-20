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Мотосезон-2017 откроют в Минске 23 апреля

20 апреля 2017 08:03
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23 апреля, в воскресенье, в Минске заревут моторы мотоциклов и зазвучат клаксоны велосипедов! Если для вас «драйв», «скорость», «ветер в лицо» не просто слова, не пропустите открытие Международных выставок «Мотовелоэкспо – 2017» и «Кастом и тюнинг шоу» и Республиканского мотосезона, о котором мы сейчас и поговорим. Подробнее – гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – участница женского мотообъединения «Ласточки» – Елена Аванесова и организатор Открытия Республиканского мотосезона, представитель правления общественного объединения «Мотоклуб «Жизнь в движении», президент мотоклуба «Айрон Прайд МС» – Александр Тарасов под байкерским псевдонимом Тарас.

# общество # Фотофакт # Александр Тарасов # Байкеры в Беларуси # Елена Аванесова

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