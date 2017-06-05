Мощная энергетика в хрупких женских руках: как создается «Шоу барабанщиц» в Минске

Яркие костюмы, эффектные образы и мощная энергетика – все это сопровождается четким ритмом барабанов. Именно так проходят выступления и тренировки девушек из «Шоу барабанщиц», сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ. Выступления с барабанами привлекают зрителей в том числе и своей музыкальной составляющей, в отличие от черлидинга, считающегося танцевальным направлением.

Участница «Шоу барабанщиц»:

Начали мы с того, что лично у меня появилась такая идея – создать первое в Минске «Шоу барабанщиц». Ни мажореток, ни просто танцев, а именно шоу. Поэтому я позвала своих подруг, с которыми раньше танцевала, наш художественный руководитель Надежда Прозарович поддержала эту идею. Как-то само и получилось. Мы нашли хорошего профессионала-инструктора Романа Ждановича, он начал нас учить азам игры на барабанах. Это, конечно, давалось не так легко, не с первой попытки, не с первой тренировки, но, как мы видим, получился неплохой материал.

Чаще всего барабанщики представляются крепкими мужчинами, отбивающими бит за огромной барабанной установкой. Хрупкие девушки ежедневно показывают, как грамотно и красиво можно подать свое хобби. В их арсенале есть номера, когда инструмент закреплен статично, а есть и с большим количеством перестроений и маршевыми барабанами на плече. К каждому выступлению команда основательно готовится, ведь в зависимости от мероприятия необходимо продумать и стиль выступления. В среднем подготовка к новому номеру занимает от трех до пяти недель.

Участница «Шоу барабанщиц»:

К каждому номеру мы придумываем свою тематику, свой образ. Конечно же, к этому образу нужно придумать и пошить соответствующие костюмы. Вот на мне сейчас костюм в стиле Гэтсби – он весь такой блестящий, с перьями, мы и пытались сделать такой, чтобы всем запомниться. Бывает, что засиживаемся и в зале допоздна, потому что что-то делаем, что-то шьем, что-то придумываем. Отработка образов также включает умение делать макияж, прически одинаковые, что тоже, конечно, занимает время, но это очень весело и познавательно.

Тренировки у нас 3 раза в неделю, но когда у нас предстоит какое-либо мероприятие, мы еще собираемся и прогоняем номер так, чтобы отскакивал от зубов. Девочки, конечно, должны заниматься дома, все повторять. Тренировочный процесс проходит у нас весело, но в то же время и серьезно. А тренировки мы стараемся не пропускать, если уж пропустил, то, будь добр, сам доучи это дома.

Попасть в атмосферу ритмов, танцев и выступлений может любой желающий. В группе уверены, что растанцевать можно кого угодно, и при этом наличие музыкального образования или танцевальной подготовки не обязательно. Главное – это желание.