Уход за руками зимой: как защитить кожу от обветривания даже в домашних условиях

Совершенство, как известно, в деталях. Ухоженные руки, как и качественная обувь, считаются первыми признаками хорошего вкуса. Однако поддерживать безупречный маникюр в зимнее время становится сложнее: короткие серые будни, варежки и перчатки оставляют женщинам все меньше поводов думать о маникюре. В то же время зимой многие сталкиваются с такой проблемой, как обветривание рук, сухость и даже трещины на коже. И здесь на помощь приходят эксперты красоты.

Елена Хасиневич, многократный призер международных чемпионатов по «Nail art»:

Огромнейший комплекс услуг предоставляют салоны красоты: это и обертывание термальными грязями, это и массажи с витаминными комплексами, и, конечно, нельзя забывать о такой замечательной процедуре, как парафинотерапия.

Смысл процедуры в том, чтобы как можно основательнее (вплоть до суставов) разогреть кожу, увлажнить ее и насытить питательными веществами. И будьте уверены: с этим комплексом задач не справится ни один крем.

Юлия Изамацкая, мастер маникюра и педикюра:

Парафинотерапия – это прежде всего тепловая процедура. Мы должны с помощью теплой водички согреть наши ручки, раскрыть все поры, дабы туда проникли все полезные вещества, которые мы будем наносить на ручки. Это будет в данном случае коллагено-эластиновая масочка. Предварительно ручки обрабатываем скрабом и потом уже производим погружение в парафин.

Специальный состав глубоко согревает и омолаживает замерзшие зимой пальцы.

Юлия Изамацкая, мастер маникюра и педикюра:

Далее мы погружаем ручки в парафинчик. Окунаем ручку до дна. Пальчики слегка расставивши, чтобы парафинчик окутал полностью пальчик. Достали. Считаем до пяти, окунаем. И так три раза, чтобы создать более плотный кокон.

Под плотным слоем парафина активируется кровообращение и лимфоток, из кожи выходят вредные вещества, а внутрь попадают полезные витамины. Как результат – мягкие, ухоженные и привлекательные руки. Однако качественно восстановить кожу рук можно и в домашних условиях.

Елена Хасиневич, многократный призер международных чемпионатов по «Nail art»:

Конечно, мы не забываем и о домашнем уходе. Мы можем приготовить маски и скрабы сами, в домашних условиях. Очень хорошая маска от покраснения. Можем сделать из сырого натертого картофеля, пшеничной муки и теплого молока. От шелушения и сухости очень замечательно приготовить масочку с одной чайной ложечки миндального масла и одного желтка.

Кожа рук очень тонкая и деликатная, поэтому эксперты красоты зимой призывают надевать перчатки, обзавестись увлажнителем воздуха и, конечно, не забывать про витамины, маски и крема, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.