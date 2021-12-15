МОМ о помощи беженцам: не только покупка билетов, но и финансовая поддержка во время адаптации по возвращении домой
Новости Беларуси. В центре временного размещения беженцев находятся около 800 человек, половина из них – женщины и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 15 декабря, еще часть людей заявила о желании вернуться на родину. Среди них граждане Ирака и Ирана.
38-й день ожидания на белорусско-польской границе завершается.
Последняя информация из лагеря беженцев у нашего корреспондента Константина Герцева.
Константин Герцев, корреспондент:
С каждым днем жители лагеря беженцев теряют веру в милосердие западного мира. Поэтому на фоне эмоциональной и физической усталости они принимают решение вернуться на родину, где их, к сожалению, никто и ничего уже не ждет.
Таких случаев в лагере беженцев все больше, ввиду этого Международная организация по миграции совместно с МВД Беларуси в очередной раз посетили «Брузги», чтобы каждый желающий смог поучаствовать в программе добровольной репатриации.
Мохаммед Рефаат, старший координатор по вопросам ЧС Международной организации по миграции:
Для нас эта работа имеет исключительно гуманитарный акцент. Мы приезжаем в лагерь, чтобы помочь желающим в возвращении на родину. В системе Международной организации по миграции существует программа по возвращению желающих на родину. Сегодня этой программой решили воспользоваться 120 человек из лагеря беженцев. Эта программа подразумевает не только покупку билетов, но и финансовую помощь в период пребывания их в Беларуси, а также во время адаптации по возвращении на родину. Большое спасибо хотелось сказать Министерству иностранных дел и Министерству внутренних дел Беларуси за полное содействие в реализации данной программы.
Беженка в ТЛЦ о решении вернуться домой: «Польская граница для нас закрыта и в Европу мы, скорее всего, не попадем» – читайте здесь.