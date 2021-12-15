МОМ о помощи беженцам: не только покупка билетов, но и финансовая поддержка во время адаптации по возвращении домой

Новости Беларуси. В центре временного размещения беженцев находятся около 800 человек, половина из них – женщины и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 15 декабря, еще часть людей заявила о желании вернуться на родину. Среди них граждане Ирака и Ирана.

Константин Герцев, корреспондент:

С каждым днем жители лагеря беженцев теряют веру в милосердие западного мира. Поэтому на фоне эмоциональной и физической усталости они принимают решение вернуться на родину, где их, к сожалению, никто и ничего уже не ждет.

Таких случаев в лагере беженцев все больше, ввиду этого Международная организация по миграции совместно с МВД Беларуси в очередной раз посетили «Брузги», чтобы каждый желающий смог поучаствовать в программе добровольной репатриации.