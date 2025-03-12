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Немцы всё чаще выстраиваются в очереди за бесплатной едой

12 марта 2025 16:56
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В Германии появились очереди. И как ни странно, за едой. Бесплатной. Так, многие рядовые жители, казалось бы, продвинутого города Мюнхен регулярно посещают места получения пропитания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немцы всё чаще выстраиваются в очереди за бесплатной едой-2

Среди них не только сидящие на пособии, но и те, кто работает, но получает слишком мало. За последние 5 лет цены на продукты в Германии выросли более чем на 30 %. Число людей, живущих (по немецким меркам) за гранью бедности, не становится меньше. 

Граждане с доходом менее 1 380 евро в месяц считаются нищими, и это каждый седьмой житель страны. Растущему числу нуждающихся в Германии помогают немецкие некоммерческие продовольственные организации. 

Волонтеры собирают у магазинов и производителей излишки продуктов и регулярно распределяют их среди малоимущих по всей стране. Однако на данный момент большинство пунктов выдачи бесплатной еды закрыты из-за того, что они просто не в состоянии накормить такое количество голодающих. 

# Кризис в ЕС

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