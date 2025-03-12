Еврокомиссия опубликовала план по ужесточению методов борьбы с нелегалами

Еврокомиссия опубликовала на своем сайте план по ужесточению методов борьбы с нелегалами. Предложение последовало после того, как правые партии стран региона триумфально завоевали сердца европейских избирателей политикой ограниченной миграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках данного плана будут созданы центры для мигрантов за пределами ЕС. В подобные лагеря будут выдворять граждан третьих государств для дальнейшей высылки из страны. Причем сама Еврокомиссия умыла руки, отдав процесс создания центров на откуп странам – членам союза.

Также теперь выгнать незваного гостя из ЕС сможет любая страна, даже если соответствующее решение приняли соседи. А для тех мигрантов, кто представляет угрозу и не желает покидать еврозону, приготовили особые ужесточения – до 2 лет лишения свободы. А затем конфискация документов и пожизненный запрет на въезд в Шенгенскую зону.

Среди прочего, Еврокомиссия планирует урезать пособия мигрантов, которые не желают сотрудничать с властями или предоставляют ложную информацию. В общем, добро пожаловать в Европу, где, по последним данным Брюсселя, 80 % решений о выдворении благополучно игнорируются.