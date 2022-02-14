Молодёжная политика, ВНС. В Минске, в колледже декоративно-прикладного искусства обсудили проект Конституции

Новости Беларуси. В Минске продолжаются общественные обсуждения вынесенного на референдум проекта изменений и дополнений Конституции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске продолжаются общественные обсуждения вынесенного на референдум проекта изменений и дополнений Конституции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Очередной диалоговой площадкой для обмена мнениями стал государственный профессионально-технический колледж декоративно-прикладного искусства имени Кедышко.
Преподаватели и учащиеся говорили о Всебелорусском народном собрании, сохранении исторической памяти. Также поднимали темы молодежной политики и ответственности каждого за свое здоровье.
Ирина Марусева, заместитель директора Минского государственного профессионально-технического колледжа декоративно-прикладного искусства имени Н.А. Кедышко:
Наши студенты стали непосредственными участниками открытого диалога. Диалога поколений, может быть, государственных деятелей. Интересовали вопросы о молодежной политике, какую роль будет играть молодежь. Вопросы второго раздела «Личность. Общество. Государство», что каждый гражданин должен своим личным трудом внести какой-то вклад в развитие государства.
Артем Быстрицкий, мастер производственного обучения Минского государственного профессионально-технического колледжа декоративно-прикладного искусства имени Н.А. Кедышко:
Был задан вопрос по Всебелорусскому народному собранию, по этому разделу. Было пояснено, как эти люди будут собираться, как они будут работать. Приходят люди и объясняют это все доступным человеческим языком.
Это не первая диалоговая площадка в колледже. Встречи такого формата проходят на территории промышленных предприятиях, в общественных организациях, а также учреждениях образования.