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Молодёжная политика, ВНС. В Минске, в колледже декоративно-прикладного искусства обсудили проект Конституции

14 февраля 2022 15:10
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Новости Беларуси. В Минске продолжаются общественные обсуждения вынесенного на референдум проекта изменений и дополнений Конституции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Молодёжная политика, ВНС. В Минске, в колледже декоративно-прикладного искусства обсудили проект Конституции-1

Очередной диалоговой площадкой для обмена мнениями стал государственный профессионально-технический колледж декоративно-прикладного искусства имени Кедышко.  

Молодёжная политика, ВНС. В Минске, в колледже декоративно-прикладного искусства обсудили проект Конституции-4

Преподаватели и учащиеся говорили о Всебелорусском народном собрании, сохранении исторической памяти. Также поднимали темы молодежной политики и ответственности каждого за свое здоровье.  

Молодёжная политика, ВНС. В Минске, в колледже декоративно-прикладного искусства обсудили проект Конституции-7

Ирина Марусева, заместитель директора Минского государственного профессионально-технического колледжа декоративно-прикладного искусства имени Н.А. Кедышко:  
Наши студенты стали непосредственными участниками открытого диалога. Диалога поколений, может быть, государственных деятелей. Интересовали вопросы о молодежной политике, какую роль будет играть молодежь. Вопросы второго раздела «Личность. Общество. Государство», что каждый гражданин должен своим личным трудом внести какой-то вклад в развитие государства.  

Молодёжная политика, ВНС. В Минске, в колледже декоративно-прикладного искусства обсудили проект Конституции-10

Артем Быстрицкий, мастер производственного обучения Минского государственного профессионально-технического колледжа декоративно-прикладного искусства имени Н.А. Кедышко:   
Был задан вопрос по Всебелорусскому народному собранию, по этому разделу. Было пояснено, как эти люди будут собираться, как они будут работать. Приходят люди и объясняют это все доступным человеческим языком.  

Молодёжная политика, ВНС. В Минске, в колледже декоративно-прикладного искусства обсудили проект Конституции-13

Это не первая диалоговая площадка в колледже. Встречи такого формата проходят на территории  промышленных предприятиях, в общественных организациях, а также учреждениях образования.  

# Конституция # общество # Артем Быстрицкий # Ирина Марусева # Фотофакт

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