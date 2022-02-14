Прямой эфир

«Качественная диагностика». В больнице Дзержинска готовятся к открытию нового кабинета МРТ

14 февраля 2022 14:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В медучреждениях Минской области продолжается модернизация и переоснащение. В Дзержинской центральной районной больнице скоро откроют кабинеты компьютерной и магнитно-резонансной томографии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.   

«Качественная диагностика». В больнице Дзержинска готовятся к открытию нового кабинета МРТ-1

Несколько помещений отделения медицинской реабилитации уже реконструировали под кабинет КТ. Сам аппарат уже готов к установке и запуску. Это новейший 64-срезовый компьютерный томограф, который позволяет проводить широкий спектр диагностических исследований. Также на территории больницы ведется строительство диагностического корпуса, где будет работать кабинет МРТ. Здание введут в эксплуатацию летом 2022 года.  

«Качественная диагностика». В больнице Дзержинска готовятся к открытию нового кабинета МРТ-4

Игорь Шамаль, главный врач Дзержинской центральной районной больницы:   
Рентгеновский компьютерный аппарат, магнитно-резонансный томограф – это все по линии Министерства здравоохранения и главного управления по здравоохранению. А уже строительные работы, реконструкция – все это за счет инвестпрограммы районной с поддержкой Дзержинского районного исполнительного комитета. Самое главное – это доступность, повышение доступности и качественной диагностики, которая уже за собой повлечет оказание новых видов медицинской помощи и снизит нагрузку где-то на областные учреждения.  

«Качественная диагностика». В больнице Дзержинска готовятся к открытию нового кабинета МРТ-7

Для работы на новом оборудовании сотрудники больницы прошли переподготовку, повысили свою квалификацию. В 2022 году здесь ожидают и молодых специалистов, которые приступят к службе, в том числе в новом диагностическом корпусе.  

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Игорь Шамаль # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Можно в целом сформировать предварительный диагноз». Брестские медики о создании автополиклиник в деревнях
14 февраля 2022 14:15

«Можно в целом сформировать предварительный диагноз». Брестские медики о создании автополиклиник в деревнях

Лазуткин о белорусских спортсменах: это был личный удар по Лукашенко – вы их столько лет поддерживали, а они предали
14 февраля 2022 14:14

Лазуткин о белорусских спортсменах: это был личный удар по Лукашенко – вы их столько лет поддерживали, а они предали

«У нас же нет амбулатории, ФАПа». Что думают жители глубинки о поликлиниках на колёсах?
14 февраля 2022 14:09

«У нас же нет амбулатории, ФАПа». Что думают жители глубинки о поликлиниках на колёсах?