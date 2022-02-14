«Качественная диагностика». В больнице Дзержинска готовятся к открытию нового кабинета МРТ

Новости Беларуси. В медучреждениях Минской области продолжается модернизация и переоснащение. В Дзержинской центральной районной больнице скоро откроют кабинеты компьютерной и магнитно-резонансной томографии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Несколько помещений отделения медицинской реабилитации уже реконструировали под кабинет КТ. Сам аппарат уже готов к установке и запуску. Это новейший 64-срезовый компьютерный томограф, который позволяет проводить широкий спектр диагностических исследований. Также на территории больницы ведется строительство диагностического корпуса, где будет работать кабинет МРТ. Здание введут в эксплуатацию летом 2022 года.

Игорь Шамаль, главный врач Дзержинской центральной районной больницы:

Рентгеновский компьютерный аппарат, магнитно-резонансный томограф – это все по линии Министерства здравоохранения и главного управления по здравоохранению. А уже строительные работы, реконструкция – все это за счет инвестпрограммы районной с поддержкой Дзержинского районного исполнительного комитета. Самое главное – это доступность, повышение доступности и качественной диагностики, которая уже за собой повлечет оказание новых видов медицинской помощи и снизит нагрузку где-то на областные учреждения.