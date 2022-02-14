Каждый гражданин имеет право внести предложение. В Негорельской школе обсудили проект Конституции

Анатолий Свиридчук, директор Негорельской базовой школы № 2:

Каждый гражданин нашей стране имеет право на то, чтобы внести предложение, то, что важно, на его взгляд, в Основном законе страны. Так как мы школа, которая находится в сельской местности, для нас очень важно наполнение нашего учреждения образования, социальные гарантии для семей, для многодетных семей, чтобы наша местность становилась все более привлекательной для проживания.