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Каждый гражданин имеет право внести предложение. В Негорельской школе обсудили проект Конституции

14 февраля 2022 14:41
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Новости Беларуси. В Минской области продолжается обсуждение проекта изменений и дополнений Конституции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.   

Каждый гражданин имеет право внести предложение. В Негорельской школе обсудили проект Конституции-1

Одна из встреч состоялась в Негорельской базовой школе № 2. Новации в Основной закон нашей страны обсудили педагоги. Участники диалога говорили о закреплении социальных гарантий. Отдельное внимание уделили сохранению морально-нравственных ценностей, исторической правде и памяти о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.  

Каждый гражданин имеет право внести предложение. В Негорельской школе обсудили проект Конституции-4

Анатолий Свиридчук, директор Негорельской базовой школы № 2:   
Каждый гражданин нашей стране имеет право на то, чтобы внести предложение, то, что важно, на его взгляд, в Основном законе страны. Так как мы школа, которая находится в сельской местности, для нас очень важно наполнение нашего учреждения образования, социальные гарантии для семей, для многодетных семей, чтобы наша местность становилась все более привлекательной для проживания.  

Каждый гражданин имеет право внести предложение. В Негорельской школе обсудили проект Конституции-7

В Минской области организовано 929 участков для голосования. 

Референдум состоится 27 февраля. Отдать свой голос досрочно можно будет с 22 по 26 февраля включительно.  

# Конституция # общество # Анатолий Свиридчук # Фотофакт

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