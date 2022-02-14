Каждый гражданин имеет право внести предложение. В Негорельской школе обсудили проект Конституции

Новости Беларуси. В Минской области продолжается обсуждение проекта изменений и дополнений Конституции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минской области продолжается обсуждение проекта изменений и дополнений Конституции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Одна из встреч состоялась в Негорельской базовой школе № 2. Новации в Основной закон нашей страны обсудили педагоги. Участники диалога говорили о закреплении социальных гарантий. Отдельное внимание уделили сохранению морально-нравственных ценностей, исторической правде и памяти о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
Анатолий Свиридчук, директор Негорельской базовой школы № 2:
Каждый гражданин нашей стране имеет право на то, чтобы внести предложение, то, что важно, на его взгляд, в Основном законе страны. Так как мы школа, которая находится в сельской местности, для нас очень важно наполнение нашего учреждения образования, социальные гарантии для семей, для многодетных семей, чтобы наша местность становилась все более привлекательной для проживания.
В Минской области организовано 929 участков для голосования.
Референдум состоится 27 февраля. Отдать свой голос досрочно можно будет с 22 по 26 февраля включительно.