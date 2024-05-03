Молодёжь станцевала победный вальс в Доме Москвы и Минска в рамках акции «Белой Руси»

Как в далеком 1945-м: «Вальс Победы» приглашают станцевать белорусов и россиян. В Доме Москвы в Минске уже сегодня, 3 мая, прозвучали знакомые каждому мотивы. Там положено начало масштабной акции, организованной общественным объединением «‎Белая Русь», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она станет настоящим символом единства поколений, данью уважения наших героев, сломивших фашистскую Германию. На этот раз акция приурочена к 80-летию освобождения Беларуси от захватчиков. Песни военных лет встали в солдатский строй с первых дней войны и вели по опаленным дорогам до Победы. Ее и сегодня мы встречаем под проверенные временем мелодии. Уловить их ритм и попасть в такт. Мастер-класс, как кружиться в вальсе родом из 1940-х, сегодня устроили профессиональные танцоры.

Денис Кулак, учащийся Минского государственного энергетического колледжа:

Очень сильно понравилось, научился новому, у меня аж дух захватывало во время танца. Мне это было очень интересно. Большое спасибо ребятам!

Акция международная. «Вальс Победы» подхватила и Россия. В 2023 году там и в Беларуси на центральных площадях 400 городов закружились в танце тысячи людей. Планируется, что на этот раз участников памятного флешмоба станет еще больше.

Юрий Макушин, руководитель представительства Россотрудничества в Беларуси:

Одно дело – прочитать о событиях той поры в книгах, а другое дело – на себе, в движении, интерактиве дать молодым людям почувствовать эмоции людей того времени, эмоции людей, которые слушали эти песни, вальсы.