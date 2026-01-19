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Как безопасно окунаться в прорубь и кому это делать запрещено? Узнали у эксперта

19 января 2026 15:49
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В Минске эта зима выдалась по-настоящему снежной. Город ответил на нее активностью. Лыжные трассы, катки, маршруты в парках сегодня работают на полную. Все больше людей выбирают движение вместо теплого дивана. Это совпадает с запуском новой государственной программы развития физической культуры и спорта до конца десятилетия, где в центре внимания человек, его здоровье, активное долголетие и вовлеченность людей в спортивную жизнь. О том, как Минск встречает снежный сезон, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

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Екатерина Забенько, ведущая:
Моржевание как лыжи или коньки – это тоже, в общем, одна из форм зимней активности, которая тоже работает на здоровье, иммунитет, но все-таки если к этому подходить как-то более осознанно.

 

Как безопасно окунаться в прорубь и кому это делать запрещено? Узнали у эксперта-2

Олеся Мостова, заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Многие люди, которые окунаются в прорубь, конечно, уже готовятся к этому. Так просто нельзя, что пошел и окунулся. Здесь без подготовки в любом случае, наверное, даже не то что не рекомендуется, а даже запрещено. Поэтому надо очень осознанно к этому моменту подходить и очень добросовестно относиться к своему здоровью.

Подробности в видео.

# Екатерина Забенько # Олеся Мостова # Церковные праздники # Здоровье

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