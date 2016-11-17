Молодые журналисты Беларуси собрались на форум «Общий взгляд в будущее» в Минске

Новости Беларуси. Уровень белорусской журналистики должен постоянно расти. Для этого в стране уже не первый год создаются специальные площадки, где редакторы, корреспонденты, публицисты могли бы поделиться опытом и обсудить перспективы развития.

В Год культуры основной темой встречи молодых журналистов стали нравственные ориентиры в медиа-пространстве. Поэтому неслучайно, что разговор участники форума вели в храме-памятнике Всех Святых. Молодые акулы пера также познакомились с историей культового сооружения.

Впереди у них не менее насыщенная программа: встреча с мэтрами журналистики, семинары, круглые столы и дискуссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентина Липко, корреспондент газеты «Полоцкий вестник»:

Хотелось бы как можно больше узнать, как развивать, как правильно подать информацию людям в соцсетях, что интересно людям именно на сайте, какими должны быть яркие заголовки, которые обязательно привлекут людей.