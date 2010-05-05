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Молодые города Минской области получат собственные гербы и флаги

05 мая 2010 06:37
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Оригинальными символами обзаведутся Любань, Воложин, Старые Дороги, Копыль и другие населенные пункты.

Это значительный вклад в копилку белорусской геральдики. Сегодня в 97 городах и поселках на зданиях самоуправления есть изображение герба. Причем около половины из них получили это право еще до XIX века. Историческую традицию планируют возродить в отношении белорусских деревень. Правда, перемены коснуться, в первую очередь, тех из них, которые успели получить  в свою бытность Магдебургское право.

Владимир Адамушко, заместитель председателя Геральдического совета при Президенте Республики Беларусь:
Если какой-то район или город вносит нам  предложение в геральдический совет, он вносит и герб и флаг сразу. Видите, что  произошло с Минской областью. Ранее, даже 10 лет назад, некоторые  утвердили свои гербы, а теперь хотят иметь флаг. Они имеют на это право.

# общество # Культура

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