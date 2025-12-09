Молодежный военно-патриотический форум завершился в Минске

Укрепление патриотического воспитания, знакомство с современными возможностями армии и формирование активного гражданского ядра – такие задачи у молодежного военно-патриотического форума, который завершился в Минске. Его участники посетили войсковую часть 3214. Многие из них такое видели впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники форума также получили возможность ближе познакомиться с военной службой: изучили образцы специальной и боевой техники, увидели показательные элементы рукопашного боя, а также работу операторов дронов. Свои навыки представили и юные патриоты из клуба «Рысь».

Дарья Червик, учащаяся Витебской школы №45 имени В.Ф. Маргелова: Я очень рада, что у нас такая возможность, что мы сюда приехали, потому что тут очень интересно, очень много чего нового узнала. Посмотрела на представление, как стреляют. Я очень сильно хочу пойти в спецназ. И для меня было просто удивлением то, как стреляют профессионалы.

Участники форума говорили о военно-патриотическом воспитании в Беларуси, борьбе с фейками, инициативности и гражданской активности тех, кто считает себя настоящими патриотами.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Самый главный нарратив – это любить свою Родину. Это чтить память о предках. Это возможность дружить, хранить мирное небо над головой и никогда не допустить, чтобы наша многострадальная земля, наша страна опять ощутила враждебное влияние. Чтобы мирное небо над нашей головой было непоколебимо и священно для всех последующих поколений.

Только под патронажем Министерства внутренних дел действуют 206 патриотических клубов, два лицея, 24 военно-патриотических клуба непосредственно во внутренних войсках.