Бюджет Союзного государства на 2026 год утвердили в Москве

Акцент – на промышленность, транспорт и укрепление технологического суверенитета. Таковы главные приоритеты развития Союзного государства в ближайшие годы. Их определили на сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также в Москве утвердили бюджет Союзного государства на следующий год. В расходной части финансирование программ, которые должны укрепить единство и обеспечить устойчивое развитие интеграции.