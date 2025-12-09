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Бюджет Союзного государства на 2026 год утвердили в Москве

09 декабря 2025 17:46
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Акцент – на промышленность, транспорт и укрепление технологического суверенитета. Таковы главные приоритеты развития Союзного государства в ближайшие годы. Их определили на сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также в Москве утвердили бюджет Союзного государства на следующий год. В расходной части финансирование программ, которые должны укрепить единство и обеспечить устойчивое развитие интеграции.

Бюджет Союзного государства на 2026 год утвердили в Москве-2

Союзное государство готово дать адекватный ответ на угрозы со стороны Запада. В Москве провели подробный анализ интеграционных процессов. Также был утвержден бюджет Союзного государства, доходная часть которого в 2026-м составит более 8 миллиардов российских рублей. Бюджет сформирован с профицитом, за счет которого профинансируют новые программы, проекты и мероприятия.

Бюджет Союзного государства на 2026 год утвердили в Москве-4

Виктор Селиверстов, председатель Комиссии по бюджету, налогам и финансовому рынку Парламентского собрания Союза Беларуси и России:
Не все программы подоспели к моменту сегодняшнего заседания утверждения проекта бюджета на 2026 год. Поэтому мы выходим с профицитом в 1 миллиард 727 миллионов рублей.

Бюджет Союзного государства на 2026 год утвердили в Москве-6

Средства союзного бюджета будут направлены на финансирование шести программ, одного проекта и 37 мероприятий Союзного государства. В их числе развитие пограничной безопасности, а также совершенствование объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск двух стран. 

Бюджет Союзного государства на 2026 год утвердили в Москве-8

Также часть финансов пойдет на капремонт, реставрацию и реконструкцию сооружений Брестской крепости.

Союзное государство готово дать адекватный ответ на угрозы со стороны Запада – Сергеенко.

Бюджет Союзного государства на 2026 год утвердили в Москве-10

Вызовы и санкции еще больше сплотили Беларусь и Россию. Динамику отношениям придают лидеры наших стран. И на достигнутом не планируем останавливаться. Промышленная политика, технологический суверенитет, продовольственная безопасность, транспорт, энергетика и туризм. На эти направления планируют сделать акцент союзные парламентарии при разработке плана на новый трехлетний период.

Подробности в видео.

# Беларусь-Россия

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