Бюджет Союзного государства на 2026 год утвердили в Москве
Акцент – на промышленность, транспорт и укрепление технологического суверенитета. Таковы главные приоритеты развития Союзного государства в ближайшие годы. Их определили на сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также в Москве утвердили бюджет Союзного государства на следующий год. В расходной части финансирование программ, которые должны укрепить единство и обеспечить устойчивое развитие интеграции.
Союзное государство готово дать адекватный ответ на угрозы со стороны Запада. В Москве провели подробный анализ интеграционных процессов. Также был утвержден бюджет Союзного государства, доходная часть которого в 2026-м составит более 8 миллиардов российских рублей. Бюджет сформирован с профицитом, за счет которого профинансируют новые программы, проекты и мероприятия.
Виктор Селиверстов, председатель Комиссии по бюджету, налогам и финансовому рынку Парламентского собрания Союза Беларуси и России:
Не все программы подоспели к моменту сегодняшнего заседания утверждения проекта бюджета на 2026 год. Поэтому мы выходим с профицитом в 1 миллиард 727 миллионов рублей.
Средства союзного бюджета будут направлены на финансирование шести программ, одного проекта и 37 мероприятий Союзного государства. В их числе развитие пограничной безопасности, а также совершенствование объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск двух стран.
Также часть финансов пойдет на капремонт, реставрацию и реконструкцию сооружений Брестской крепости.
Союзное государство готово дать адекватный ответ на угрозы со стороны Запада – Сергеенко.
Вызовы и санкции еще больше сплотили Беларусь и Россию. Динамику отношениям придают лидеры наших стран. И на достигнутом не планируем останавливаться. Промышленная политика, технологический суверенитет, продовольственная безопасность, транспорт, энергетика и туризм. На эти направления планируют сделать акцент союзные парламентарии при разработке плана на новый трехлетний период.
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