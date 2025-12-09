Форум молодых госслужащих проходит в Минске

В Минске проходит третий форум молодых государственных служащих, объединяя представителей городов – побратимов и городов – партнеров белорусской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа насыщенная и разнообразная: тренинги, мастер-классы, дискуссии. Можно с уверенностью сказать, что она открывает все двери для развития участников форума. Сегодня их встречали во Дворце Независимости. Экскурсия позволила гостям не только ознакомиться с историей возведения и архитектурными особенностями здания, но и проникнуться духом и ценностями, которые хранят этот объект.

Молодые люди смогли оценить масштаб и великолепие залов для проведения государственных мероприятий, ознакомиться с произведениями искусства белорусских мастеров, украшающими интерьер. Особое внимание было уделено залу торжественных церемоний, где проходят вручения государственных наград и верительных грамот иностранными послами.

Виолетта Гриб, главный специалист управления регистрации и лицензирования главного управления юстиции Мингорисполкома: Во Дворце Независимости я уже была в рамках участия в Рождественском балу предновогоднем, когда училась в университете. Сейчас мне также приятно его посетить. Так как в рамках участия бала мы были только в центральной части, а сейчас уже прошлись по коридорам, по кабинетам. С экскурсией, конечно, это все по-другому, тоже интересно.

Александр Лукьянов, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Здорово, что у молодых людей на государственной службе, которые делают еще первые шаги, сегодня есть возможность прикоснуться к такому уникальному объекту, как Дворец Независимости, и увидеть те залы, в которых ни много ни мало творится в том числе и мировая история.

Дворец Независимости играет важную роль в развитии международных отношений. Во время экскурсии участникам рассказали о примерах успешных дипломатических инициатив, реализованных именно в этих стенах.