Погиб каждый 3-й! Как дело о геноциде белорусского народа помогло раскопать новые факты зверств фашистов

В календаре памятных дат сегодня – Международный день памяти жертв геноцида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дата выбрана неслучайно – именно 9 декабря 1948 года была принята Конвенция о предупреждении геноцида. В нашей стране утвержден Закон «О геноциде белорусского народа», отражающий масштаб трагедии, пережитой в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период.

По данным Генеральной прокуратуры, во время войны погиб каждый третий житель БССР – не менее трех миллионов человек. Это больше, чем считалось ранее. Следствие по уголовному делу о геноциде ведется почти пять лет. Его задача – собрать доказательства преступлений карателей, установить новые факты уничтожения мирного населения и привлечь к ответственности тех нацистских преступников и пособников, кто до сих пор избегал наказания. Это не только юридическая, но и историческая миссия.

Работа следователей колоссальна. Только за последние годы установлено еще 520 населенных пунктов, полностью или частично сожженных – теперь их 12 868. Число деревень, повторивших судьбу «Хатыни», выросло со 186 до 290. Допрошены более 20 тысяч свидетелей. Эта работа становится основой для мемориализации. В Гродно, где располагался Шталаг № 324, только за последние два года установлено около 1 600 именных мемориальных табличек. Проводятся раскопки, устанавливаются новые памятные знаки, создаются архивные базы данных, учебные материалы, чтобы современные поколения могли знать: кто, где и как погиб. Раскопки сегодня – один из самых сложных, но решающих этапов следствия. На местах массовых убийств исследуется все, что помогает точно установить обстоятельства трагедий.