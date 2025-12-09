Погиб каждый 3-й! Как дело о геноциде белорусского народа помогло раскопать новые факты зверств фашистов
В календаре памятных дат сегодня – Международный день памяти жертв геноцида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дата выбрана неслучайно – именно 9 декабря 1948 года была принята Конвенция о предупреждении геноцида.
В нашей стране утвержден Закон «О геноциде белорусского народа», отражающий масштаб трагедии, пережитой в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период.
По данным Генеральной прокуратуры, во время войны погиб каждый третий житель БССР – не менее трех миллионов человек. Это больше, чем считалось ранее.
Следствие по уголовному делу о геноциде ведется почти пять лет. Его задача – собрать доказательства преступлений карателей, установить новые факты уничтожения мирного населения и привлечь к ответственности тех нацистских преступников и пособников, кто до сих пор избегал наказания. Это не только юридическая, но и историческая миссия.
Работа следователей колоссальна. Только за последние годы установлено еще 520 населенных пунктов, полностью или частично сожженных – теперь их 12 868. Число деревень, повторивших судьбу «Хатыни», выросло со 186 до 290.
Допрошены более 20 тысяч свидетелей. Эта работа становится основой для мемориализации. В Гродно, где располагался Шталаг № 324, только за последние два года установлено около 1 600 именных мемориальных табличек. Проводятся раскопки, устанавливаются новые памятные знаки, создаются архивные базы данных, учебные материалы, чтобы современные поколения могли знать: кто, где и как погиб.
Раскопки сегодня – один из самых сложных, но решающих этапов следствия. На местах массовых убийств исследуется все, что помогает точно установить обстоятельства трагедий.
В ряде мест работа продолжается годами – каждый найденный обломок, каждая пуговица, каждая кость становится важным доказательством в уголовном деле о геноциде. Исследователи говорят, что земля сама «рассказывает», как и где расстреливали людей, где находились рвы, траншеи, лагерные зоны. Эти материалы дополняют архивы, помогают устанавливать имена погибших, подтверждают показания свидетелей.
Память – это не просто дань прошлому. Это защита будущего. И сегодня, вспоминая жертв геноцида, мы вспоминаем не только о трагедии, но и о силе народа, который смог выжить, восстановиться и передать миру уроки истории.
Прокуратура арестовала 18-летнего жителя Могилева за отрицание геноцида белорусского народа.