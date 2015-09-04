Молодежь Беларуси: как найти и поддержать таланты?

2015 год объявлен Годом молодежи в Беларуси. Каждый четвертый житель нашей страны – человек в возрасте от 14 до 31 года, а это и есть та самая молодежь. Что представляет собой потрет молодого белоруса, и верим ли мы в нашу талантливую, одаренную молодежь, будем говорить сегодня в ток-шоу «Такова судьба» на СТВ.

Нина Калита, заведующая центром информационных и социальных технологий ЦК ОО «БРСМ»:

На основе социологических опросов, основными ценностными ориентирами нашей молодежи являются семья, работа и самореализация. Возраст опрошенных от 14 до 31 года.

Надежды Цыркун, психолог:

Любое следующее поколение – это портрет родителей. То, как выглядит сегодняшняя молодежь, это старшее поколение, которое сомневается в жизненных ценностях. А если сомневается, то не вырабатывается внутренний стержень. А если нет стержня, нет ориентира. Поэтому разброд и шатание. Но есть, конечно, разные круги молодежи.

Есть талантливые дети – их много. От чего зависит успех молодых дарований?

Ирина Морозова, педагог:

Это зависит, в первую очередь, от родителей. Мы все это на 100% понимаем. От того, что у ребенка зарождается мечта и от того, что рядом всегда есть педагоги, которые, разглядев этот талант, могут подсказать, помочь.

Мелитина Станюта, гимнастка:

Не все зависит от таланта, далеко не все. На примере моих подруг, которые были безумно талантливы, у которых были такие предпосылки к художественной гимнастике, что просто чуть-чуть подработать и все. И вот этого чуть-чуть не хватало. Думаю, очень большую роль играет первый тренер, потому что задача этого человека не только научить каким-то азам, но и влюбить в то дело, которое ты делаешь. Если ты уже влюбилась в то, что ты делаешь, то море по колено.

В Беларуси великое множество и спортсменов, и художников, и композиторов – много талантливых людей. И любая поддержка – признание и поддержка государства в любом случае нужны. Конечно, когда тебя знают, когда тебя ждут в своем родном городе, в своей родной стране, это очень много значит.

Поддержка нужна. К счастью, у нас в стране есть фонд по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

Юлия Пашкевич, секретарь специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов:

Этому фонду в январе следующего года исполнится 20 лет. За это время более 31 тысячи поощрений и премий, финансовой поддержки было оказано нашим учащимся, студентам, педагогическим работникам. Все это говорит о том, что в нашей республике много талантливых людей и очень важно уметь вовремя их заметить, уметь поддержать, помочь им.

Как находят талантливую молодежь?

Анжела Кудоярова, главный специалист управления общего среднего образования Министерства образования:

У нас в стране существует и успешно функционирует система развития поддержки талантливой, одаренной молодежи начиная с 1 по 11 классы. Мы не только успешно существуем и функционируем, но и ищем новые пути дальнейшего развития. Например, в 2015 году у нас утверждена инструкция о проведении конкурса исследовательских работ «Я исследователь». Там будут принимать участие не только учащиеся общего среднего образования, но и воспитанники дошкольных учреждений образования. Начальный отбор производит учреждение образования. Это учитель, талантливый, способный ребенок и родители. Должен быть этот тандем для того, чтобы мы получили какой-то результат на выходе.

У нас проводятся олимпиады, существуют конкурсы исследовательских работ. Это для старших классов – 9 – 11 классы. Это для тех учеников, которые потом могут быть победителями заключительного этапа республиканской олимпиады. Но предварительная работа, естественно, проводится на местах – в школе, на районном и областном уровнях.

Юлия Пашкевич, секретарь специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов:

Одаренные ребята в нашей стране включаются в банк данных одаренной молодежи. Этот банк был создан по инициативе главы государства в 2004 году. Главной целью его является отслеживание дальнейшего профессионального становления одаренных ребят. Сейчас в банке данных находится 5 778 человек. Хочу отметить, что этот банк не является статичным. Он постоянно обновляется. Как только проходят различные мероприятия, интеллектуальные состязания, новые имена пополняют этот банк. В основном, это те, кто поощряются фондом Президента Республики Беларусь, а также те ребята, на которых направляются ходатайства от организаций. Например, не поощрен он фондом, но есть он такой талантливый, молодой, успешный. И любая организация, любой госорган может направить ходатайство в Министерство образования для того, чтобы этого таланта включили в банк данных одаренной молодежи. А в банке данных они содержатся до 31 года.

Что в нашей молодежи не то?

Владимир Крылович, предприниматель:

Я думаю, что жизнь сегодня ставит молодежь в такие рамки, что они ощущают более легкую жизнь, чем старшее поколение.

Неужели они такие, что им вот все дается на блюдечке, они ни за что не борются?

Алеся Винник, председатель ЦКК ОО «БРСМ», координатор конкурса «100 идей для Беларуси»:

Не соглашусь с нашим экспертом в области бизнеса. Сегодня в ОО «БРСМ» состоит полмиллиона ребят – это каждый четвертый молодой гражданин страны. И ежегодно в составе студенческих отрядов у нас трудится более 70 тысяч ребят. Возможно, они не строят БАМ, но они строят третий МКАД, они сегодня строят Белорусскую АЭС. Они зарабатывают деньги и тем самым знают цену своего первого рубля. Сегодня более 25 тысяч ежегодно каждое лето и весну помогают ветеранам, пожилым людям, деткам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, в детских домах или других учреждениях.

Главный итог нашей сегодняшней программы – нам есть чем гордиться. Главная гордость Беларуси – наша талантливая молодежь.