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«Криничка у нас, куда постоянно приезжают минчане»: Логойский источник благоустроят в 2017 году

21 ноября 2016 15:04
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Новости Беларуси. До конца года в Логойске предполагают сдать 60-квартирный жилой дом. Он станет третьим по счету введенным в 2016 году.

До сих жилые площади райцентра расширились за счет 80-квартирной и 50-квартирной многоэтажек. 

Между тем, от благоупорядоченных новых кварталов не остает и старая часть города. Расширенны улицы, доведенны до ума дворовые территории, появились новые парковки. Въезд в город также изменил свой облик. 

С сентября гостей и жителей Логойска встречает величественная скульптура Божьей матери, 

которая чрезвычайно гармонично вписалась в ландшафт и стала настоящим символом райцентра. Между тем, планов по украшению города еще много, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На 2017 год запланировано благоупорядочение еще одного отличительного места Логойска.

Павел Савко, заместитель председателя по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Логойского райисполкома:
Криничка у нас, куда постоянно приезжают минчане. И наши люди ходят: за водой и окунуться. Хотим сделать в следующем году благоустройство этого места. Изготовить проектно-сметную документацию.

Я думаю, в течении 2017 года сделаем благоустройство этого объекта.

# общество # Достопримечательности Минского района # Павел Савко

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