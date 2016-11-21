«Криничка у нас, куда постоянно приезжают минчане»: Логойский источник благоустроят в 2017 году

Новости Беларуси. До конца года в Логойске предполагают сдать 60-квартирный жилой дом. Он станет третьим по счету введенным в 2016 году.

До сих жилые площади райцентра расширились за счет 80-квартирной и 50-квартирной многоэтажек.

Между тем, от благоупорядоченных новых кварталов не остает и старая часть города. Расширенны улицы, доведенны до ума дворовые территории, появились новые парковки. Въезд в город также изменил свой облик.

С сентября гостей и жителей Логойска встречает величественная скульптура Божьей матери,

которая чрезвычайно гармонично вписалась в ландшафт и стала настоящим символом райцентра. Между тем, планов по украшению города еще много, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На 2017 год запланировано благоупорядочение еще одного отличительного места Логойска.

Павел Савко, заместитель председателя по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Логойского райисполкома:

Криничка у нас, куда постоянно приезжают минчане. И наши люди ходят: за водой и окунуться. Хотим сделать в следующем году благоустройство этого места. Изготовить проектно-сметную документацию.