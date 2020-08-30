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Молебен за Беларусь совершат во всех православных храмах и монастырях

30 августа 2020 11:51
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Новости Беларуси. Молебен за Беларусь будет совершен 30 августа во всех храмах и монастырях православной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молебен за Беларусь совершат во всех православных храмах и монастырях-1

В Минске в Свято-Духовом кафедральном соборе богослужение возглавит епископ Вениамин, избранный митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим экзархом всея Беларуси. Именно по его благословению ровно в 17:00 церкви наполнятся духовным словом во имя утверждения мира и спокойствия на нашей земле.

# Православные в Беларуси # общество # Вениамин # Фотофакт

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