Молебен за Беларусь совершат во всех православных храмах и монастырях

Новости Беларуси. Молебен за Беларусь будет совершен 30 августа во всех храмах и монастырях православной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске в Свято-Духовом кафедральном соборе богослужение возглавит епископ Вениамин, избранный митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим экзархом всея Беларуси. Именно по его благословению ровно в 17:00 церкви наполнятся духовным словом во имя утверждения мира и спокойствия на нашей земле.