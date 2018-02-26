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С 10 станций минского метро уберут наружную рекламу

26 февраля 2018 22:20
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Новости Беларуси. В 2018 году на платформах некоторых станций метро больше не будет наружной рекламы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

С 10 станций минского метро уберут наружную рекламу-1

  

Изменения коснутся пока десяти станций, в том числе наиболее «загруженных» пассажирами. Таким образом, баннеры не будут закрывать отделку и лепнину. Упорядочат рекламное оформление и в вестибюлях подземки. Специалисты «Минскрекламы» уже разработали единый стиль баннеров.  

# общество # Минское метро # Фотофакт

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