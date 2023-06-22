«Мой фильм о войне» – белорусы сняли душераздирающие короткометражки о событиях тех лет

Новости Беларуси. В столице маршруты памяти прошли через стелу «Минск – город-герой». К мемориалу возложили цветы представители общественных объединений, трудовые коллективы, молодежь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Отдали дань уважения героям Великой Отечественной и участники конкурса «Мой фильм о войне». В основу своих короткометражек молодые люди взяли самые трогательные рассказы и трагические истории тех лет.

Максим Заложук, участник конкурса «Мой фильм о войне»:

Наш фильм называется «Семнадцатой весной». Он был снят по одноименному произведению на белорусском языке. Когда ты играешь человека в таких тяжелых обстоятельствах, как война, ты начинаешь невольно сопоставлять себя с ним, думать о том, как ему было тяжело в то время.

Юлиана Сивак, участница конкурса «Мой фильм о войне»:

Было очень важно передать душу, передать настроение, страх этого времени, важность этого события.