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«Мой фильм о войне» – белорусы сняли душераздирающие короткометражки о событиях тех лет

22 июня 2023 16:09
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Новости Беларуси. В столице маршруты памяти прошли через стелу «Минск – город-герой». К мемориалу возложили цветы представители общественных объединений, трудовые коллективы, молодежь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Мой фильм о войне» – белорусы сняли душераздирающие короткометражки о событиях тех лет-1

Отдали дань уважения героям Великой Отечественной и участники конкурса «Мой фильм о войне». В основу своих короткометражек молодые люди взяли самые трогательные рассказы и трагические истории тех лет.

«Мой фильм о войне» – белорусы сняли душераздирающие короткометражки о событиях тех лет-4

Максим Заложук, участник конкурса «Мой фильм о войне»:
Наш фильм называется «Семнадцатой весной». Он был снят по одноименному произведению на белорусском языке. Когда ты играешь человека в таких тяжелых обстоятельствах, как война, ты начинаешь невольно сопоставлять себя с ним, думать о том, как ему было тяжело в то время.

«Мой фильм о войне» – белорусы сняли душераздирающие короткометражки о событиях тех лет-7

Юлиана Сивак, участница конкурса «Мой фильм о войне»:
Было очень важно передать душу, передать настроение, страх этого времени, важность этого события.

«Мой фильм о войне» – белорусы сняли душераздирающие короткометражки о событиях тех лет-10

Затем в музее истории Великой Отечественной войны говорили о войне и исторической правде. С молодыми людьми встретились ветераны, а также представители прокуратуры. Факты, воспоминания свидетелей, архивные фото и документы – то, на чем держится память.

# Великая Отечественная война # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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