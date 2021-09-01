Могут ли помочь шампуни против выпадения волос? Рассказываем о мифах в уходе за волосами
Наши волосы – это самый точный в мире барометр здоровья, если они выпадают, значит в организме явно что-то пошло не так. Найти причину внезапному облысению – равно как отыскать иголку в стоге сена. Но шансы есть всегда. Все проблемы от нервов. Согласно мировой статистике, 40 % выпадения волос – следствие глубокого и затяжного стресса.
Наталия Лашова, дерматолог:
Волосы могут выпадать из-за различных заболеваний как внутренних органов, например, заболевания щитовидной железы (гипотиреоз или гипертиреоз), из-за заболеваний кожи головы (красный плоский лишай, дискоидная волчанка), аутоиммунных заболеваний. Актуальной причиной выпадения волос является постковидное выпадение волос.
Екатерина Никитина, нутрициолог:
Здесь также могут быть гинекологические проблемы. Например, женщины с синдромом СПКЯ склонны к андрогенетическому выпадению волос.
Не желая бороться с настоящим корнем зла, многие наивно полагаются на чудодейственные шампуни против выпадения волос. Но разрекламированное волшебное средство, как и магия в сказках, подарит лишь временный эффект.
Наталия Лашова:
Шампуни против выпадения волос, как правило, содержат средства, стимулирующие рост волос, витамины, какие-то сосудистые препараты.
Екатерина Никитина:
Корень волоса располагается на глубине от 3 до 6 миллиметров. Как вы думаете, может ли шампунь на такую глубину повлиять? Нет. У шампуня первостепенная задача – гигиена, очищать кожу головы. Если вы недостаточно очищаете кожу головы, это может спровоцировать выпадение волос.
Строгое соблюдение режима дня, правильное питание обязательно приведут к желаемому результату.
Екатерина Никитина:
Обилие рафинированных продуктов очень сильно забивает сосуды, создает большое количество ядов и токсинов в нашем организме. Наша задача – ввести как можно больше овощей и фруктов, зеленых листовых салатов, цельнозерновые каши, цельнозерновые хлебобулочные изделия.
Своевременное восполнение нехватки витаминов также важно, но тут есть свои нюансы.
Екатерина Никитина:
В большинстве своем мы не смотрим анализы, мы просто купили витамины и пьем, абсолютно не думая, чего у нас не хватает, чего у нас переизбыток. Самое простое – нехватка витамина А вызывает выпадение волос, но в то же время переизбыток витамина А тоже вызывает выпадение волос.
Вторая причина выпадения волос – смена сезонов.
Наталия Лашова:
Выпадение, которое происходит в конце лета, в начале осени, связано с некоторой синхронизацией роста волос, который наступает в июне. Зимнее выпадение связано со снижением длительности светового дня.
Тема здоровых и красивых кудрей издавна была овеяна кучей домыслов. Самое время разрушить эти легенды. Мыть голову каждый день нельзя – миф номер один. Все зависит от ваших предпочтений и типа кожи. Главное – используйте шампуни для деликатного очищения.
Волосы не растут – миф номер два. Растут и еще как. Просто заполучить заветную длину могут не все. Это связано с продолжительностью жизни нашей шевелюры, у каждого она разная: от двух до семи лет.
Екатерина Никитина:
Если у тебя короткий срок продолжительности жизни волоса (например, два года), девушка может отрастить небольшую длину, а дальше, что ни делай, она не растет. У кого-то семь лет, можно отрастить длину до попы. У кого-то бывает вообще аномальная продолжительность жизни волоса, когда отрастает до пят. У блондинок часто есть парадокс: волосы совсем не растут, а корни не успеваю красить. Получается, что растут. Другое дело – волосы достаточно сильно повреждены, обламываются по длине.
Также часто замедление роста волос связано и с возрастными изменениями в организме, приостановить которые, к сожалению, невозможно.