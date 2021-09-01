Могут ли помочь шампуни против выпадения волос? Рассказываем о мифах в уходе за волосами

Наши волосы – это самый точный в мире барометр здоровья, если они выпадают, значит в организме явно что-то пошло не так. Найти причину внезапному облысению – равно как отыскать иголку в стоге сена. Но шансы есть всегда. Все проблемы от нервов. Согласно мировой статистике, 40 % выпадения волос – следствие глубокого и затяжного стресса.

Наталия Лашова, дерматолог:

Волосы могут выпадать из-за различных заболеваний как внутренних органов, например, заболевания щитовидной железы (гипотиреоз или гипертиреоз), из-за заболеваний кожи головы (красный плоский лишай, дискоидная волчанка), аутоиммунных заболеваний. Актуальной причиной выпадения волос является постковидное выпадение волос.

Екатерина Никитина, нутрициолог:

Здесь также могут быть гинекологические проблемы. Например, женщины с синдромом СПКЯ склонны к андрогенетическому выпадению волос. Не желая бороться с настоящим корнем зла, многие наивно полагаются на чудодейственные шампуни против выпадения волос. Но разрекламированное волшебное средство, как и магия в сказках, подарит лишь временный эффект.

Наталия Лашова:

Шампуни против выпадения волос, как правило, содержат средства, стимулирующие рост волос, витамины, какие-то сосудистые препараты. Екатерина Никитина:

Корень волоса располагается на глубине от 3 до 6 миллиметров. Как вы думаете, может ли шампунь на такую глубину повлиять? Нет. У шампуня первостепенная задача – гигиена, очищать кожу головы. Если вы недостаточно очищаете кожу головы, это может спровоцировать выпадение волос.

Строгое соблюдение режима дня, правильное питание обязательно приведут к желаемому результату. Екатерина Никитина:

Обилие рафинированных продуктов очень сильно забивает сосуды, создает большое количество ядов и токсинов в нашем организме. Наша задача – ввести как можно больше овощей и фруктов, зеленых листовых салатов, цельнозерновые каши, цельнозерновые хлебобулочные изделия. Своевременное восполнение нехватки витаминов также важно, но тут есть свои нюансы.

Екатерина Никитина:

В большинстве своем мы не смотрим анализы, мы просто купили витамины и пьем, абсолютно не думая, чего у нас не хватает, чего у нас переизбыток. Самое простое – нехватка витамина А вызывает выпадение волос, но в то же время переизбыток витамина А тоже вызывает выпадение волос. Вторая причина выпадения волос – смена сезонов.

Наталия Лашова:

Выпадение, которое происходит в конце лета, в начале осени, связано с некоторой синхронизацией роста волос, который наступает в июне. Зимнее выпадение связано со снижением длительности светового дня. Тема здоровых и красивых кудрей издавна была овеяна кучей домыслов. Самое время разрушить эти легенды. Мыть голову каждый день нельзя – миф номер один. Все зависит от ваших предпочтений и типа кожи. Главное – используйте шампуни для деликатного очищения.

Волосы не растут – миф номер два. Растут и еще как. Просто заполучить заветную длину могут не все. Это связано с продолжительностью жизни нашей шевелюры, у каждого она разная: от двух до семи лет.