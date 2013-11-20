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Могилевский студент выиграл суд против автопарка

20 ноября 2013 19:30
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Новости Беларуси. О начале этого нестандартного дела наш телеканал рассказывал в июле этого года. Тогда из-за опозданий общественного транспорта молодой человек подал иск на автопарк. Теперь намерен добиться и компенсации за вынужденный проезд на маршрутках.   

Автобус номер 24 на этом маршруте теперь ходит практически по секундам. Все дело в том, что суд вынес постановление в адрес автопарка. Могилевский студент Александр одержал пусть маленькую, но победу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Хамратов:
Только часть требований удовлетворила судья. Она сказала, что действительно в суде были документально подтверждены нарушения со стороны автопарка.

Для местных жителей 24 автобус фактически единственная транспортная связь с цивилизацией. Остановка на самой окраине Могилева. Общественный транспорт ходит раз в полчаса, потому расписание автобусов в районе знает практически каждый.

Виктор Лазаренко, директор Автобусного парка № 1 Могилева:
Работа ведется и я думаю, что вопросов таких не возникнет. Принимается максимум усилий, чтобы минимизировать опоздания и сбои с графиком.

Александр, однако, довольствоваться решением суда не намерен. По его мнению, иск был удовлетворен лишь на половину. Вопрос о компенсации затрат на маршрутку местные служители Фемиды оставили без внимания. Теперь студент планирует подать кассационную жалобу в вышестоящую судебную инстанцию. Говорит, дело не в деньгах, а в принципе.

Александр Хамратов:
По поводу возмещения убытков - 10 тысяч рублей, которые очевидны, как я понял из объяснений судьи, истец не предоставил доказательств, что он куда-то спешил. Получается, что если гражданин никуда не спешит, автобусный парк может опаздывать?

# общество # Общественный транспорт # Александр Хамратов # Виктор Лазаренко

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