Прямой эфир

За что Иран подал на США в Международный суд?

05 июля 2020 11:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Иран подал на США в Международный суд. Причина – американские санкции мешают стране бороться с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За что Иран подал на США в Международный суд?-1

По мнению Тегерана, ограничения слишком жестоки и противоречат правам человека. Санкции, в частности, препятствуют импорту в Иран товаров гуманитарного назначения, в том числе продовольствия и лекарств.

За что Иран подал на США в Международный суд?-4

Все это затрудняет и без того тяжелое положение, возникшее в стране в связи с распространением COVID-19.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Балтиморе протестующие выбросили статую Колумба в залив
05 июля 2020 11:46

В Балтиморе протестующие выбросили статую Колумба в залив

Александр Лукашенко поздравил венесуэльцев с Днём Независимости
05 июля 2020 11:38

Александр Лукашенко поздравил венесуэльцев с Днём Независимости

В Москве +26, в Киеве +29. Погода в Европе на неделю с 6 июля по 12 июля
04 июля 2020 19:27

В Москве +26, в Киеве +29. Погода в Европе на неделю с 6 июля по 12 июля