За что Иран подал на США в Международный суд?

Новости мира. Иран подал на США в Международный суд. Причина – американские санкции мешают стране бороться с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению Тегерана, ограничения слишком жестоки и противоречат правам человека. Санкции, в частности, препятствуют импорту в Иран товаров гуманитарного назначения, в том числе продовольствия и лекарств.