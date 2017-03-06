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Мобильное приложение, по которому минчане могут узнать качество воды в своем доме, доработали

06 марта 2017 19:03
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Новости Беларуси. Проверка на чистоту. Мобильное приложение, по которому жители столицы могут узнать качество воды в своем доме, начало работу на постоянной основе. Для этого достаточно зайти на сайт предприятия «Минскводоканал», найти раздел «Качество воды в вашем доме», ввести в графу название улицы и номер дома и уже через несколько секунд приложение выдаст всю желаемую информацию.

Приложение заработало еще на прошлой неделе, однако из-за наплыва посетителей сайт пришлось доработать.

Теперь каждый минчанин без перебоев в сети сможет постоянно держать на контроле качество воды в своем доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Водоснабжение

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