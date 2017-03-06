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Бывший председатель Мингорисполкома Василий Шарапов скончался на  101-м году жизни

06 марта 2017 19:03
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Новости Беларуси. Целый век на благо столицы. На 101-м году ушел из жизни бывший председатель Мингорисполкома Василий Шарапов. Несколько месяцев назад со столетним юбилеем Василия Ивановича поздравляло руководство города, бывшие сослуживцы и единомышленники.

Он был ярким, энергичным, очень отзывчивым и доброжелательным человеком. Его имя навсегда вписано в историю белорусской столицы. На протяжении 13 лет в должности председателя горисполкома Василий Иванович возрождал разрушенный войной и строил новый город.

В 2014 году ему присвоено звание «Минчанин года». В прошлом году Василий Шарапов стал почетным гражданином Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Некролог

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