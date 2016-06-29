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Генеральная тренировка парада войск Минского гарнизона пройдет вечером 29 июня

29 июня 2016 10:53
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Новости Беларуси. Считанные дни остаются до празднования Дня Независимости. 29 июня вечером в столице пройдет генеральная тренировка парада войск Минского гарнизона.

3,5 тысячи военнослужащих и 160 единиц техники механизированная колонна начнет движение в 18.00 с улицы Стариновской.

В связи с этим движение на некоторых улицах временно ограничат. Закрывать его начнут поэтапно уже с пяти вечера по всему маршруту следования техники. Это улицы Основателей, Стариновская, проспект Независимости, улица Сурганова, Богдановича до проспекта Машерова, куда колонна прибудет к 19.00.

Сама генеральная репетиция парада начнется в 22.00.

ГАИ рекомендует водителям и пассажирам общественного транспорта учитывать данную информацию и планировать свой маршрут заранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # День Независимости 3 июля 2016

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