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Многослойность, искусственные шубы и чёрный цвет. Стилист о трендах этой зимы

04 декабря 2018 10:01
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Зима, как всегда, пришла незаметно. И многих из нас поставила перед дилеммой: что выбрать – красоту или тепло? А может, есть возможность сочетать в зимнем гардеробе и то, и другое?  

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – стилист – Катя Герман.

Как выглядеть стильно в тёплой одежде?

Катя Герман, стилист:
Слава богу, что мода у нас сейчас – просто для всех любителей классики и каких-то экстравагантных вещей. Могу назвать самые яркие, которые впечатляют и нельзя пройти мимо этих трендов.

К примеру, для тех, кто защищает зверей, мы во всех магазинах можем увидеть шубы из искусственного меха.

Многослойность, искусственные шубы и чёрный цвет. Стилист о трендах этой зимы-1

Они абсолютно разных оттенков, мягкость у них ничем не хуже, чем у настоящей шубы. Тем более, что мы защищаем животных, носить такую шубку – замечательно! И она такая же тёплая. Много различных цветов, которые мы можем выбрать: от тёмных до ярких.

Многослойность, искусственные шубы и чёрный цвет. Стилист о трендах этой зимы-4

Могу сказать про многослойность. Это актуально, когда становится холодно, мы можем надеть на себя много различных вещей одновременно – это и является трендом.

Многослойность, искусственные шубы и чёрный цвет. Стилист о трендах этой зимы-7

Многослойность, искусственные шубы и чёрный цвет. Стилист о трендах этой зимы-9

Многослойность, искусственные шубы и чёрный цвет. Стилист о трендах этой зимы-11

Для тех девочек, которые не боятся и, наоборот, хотят подчеркивать свои индивидуальности фигуры, талию, не прятаться под оверсайзами, уже появляется тенденция, когда проявляется женская сексуальность. Силуэты становятся более сексуальными, 80-ые, это огромные плечи, вырезы до пупка, короткие мини. Это стиль 80-ых, он к нам возвращается, но из тех пальто и курток, я могу сказать, что с нами остались кожаные вещи, плащи, которые подчеркивают талию и это блестящие ткани, которые вызывают такой блеск сороки. Они привлекают глаз и мужчин, и женщин.

Также анималистичный принт. Это уже для самых смелых, более сексуальных девочек, которые не боятся быть яркими и даже немножко агрессивными.

Многослойность, искусственные шубы и чёрный цвет. Стилист о трендах этой зимы-14

Мужчинам можно носить вещи с анималистичным принтом?

Катя Герман:
Анималистичный принт для мужчин, на самом деле, не могу сказать, что это было бы супер, это на мой вкус. Но если вы будете выбирать какие-то аксессуары с таким принтом, почему бы и нет.

Что мужчинам носить этой зимой?

Катя Герман:
Мужчины могут носить также огромные парки, которые носят и женщины, и мужчины. Это подойдёт точно всем. Также могут быть и шубы из искусственного меха, почему бы и нет. Total black с нами остаётся и является одним из самых ярких цветов, это может быть от разной фактуры: от кожи и лаковой кожи.

Мы можем одеться, как в «Матрице», полностью в чёрный цвет, будет очень модно и здорово!

Многослойность, искусственные шубы и чёрный цвет. Стилист о трендах этой зимы-17

Стали ли минчане одеваться модно, по Вашему мнению?

Катя Герман:
Тенденция наша насыщения вот этой модой уже увеличивается, тем более, у нас появляются те самые любимые масс-маркетовые магазины, которые мы желали очень долго. Поэтому сейчас модным стать очень легко.

Я думаю, что мы стали ярче, точно! И зимой уже не все ходим в чёрном.

«Самый яркий тренд вызвал некоторое недоумение». Какая обувь модна зимой-2019?

# Мода # общество # Катя Герман

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