Многослойность, искусственные шубы и чёрный цвет. Стилист о трендах этой зимы

Зима, как всегда, пришла незаметно. И многих из нас поставила перед дилеммой: что выбрать – красоту или тепло? А может, есть возможность сочетать в зимнем гардеробе и то, и другое? Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – стилист – Катя Герман. Как выглядеть стильно в тёплой одежде? Катя Герман, стилист:

Слава богу, что мода у нас сейчас – просто для всех любителей классики и каких-то экстравагантных вещей. Могу назвать самые яркие, которые впечатляют и нельзя пройти мимо этих трендов. К примеру, для тех, кто защищает зверей, мы во всех магазинах можем увидеть шубы из искусственного меха.

Они абсолютно разных оттенков, мягкость у них ничем не хуже, чем у настоящей шубы. Тем более, что мы защищаем животных, носить такую шубку – замечательно! И она такая же тёплая. Много различных цветов, которые мы можем выбрать: от тёмных до ярких.

Могу сказать про многослойность. Это актуально, когда становится холодно, мы можем надеть на себя много различных вещей одновременно – это и является трендом.

Для тех девочек, которые не боятся и, наоборот, хотят подчеркивать свои индивидуальности фигуры, талию, не прятаться под оверсайзами, уже появляется тенденция, когда проявляется женская сексуальность. Силуэты становятся более сексуальными, 80-ые, это огромные плечи, вырезы до пупка, короткие мини. Это стиль 80-ых, он к нам возвращается, но из тех пальто и курток, я могу сказать, что с нами остались кожаные вещи, плащи, которые подчеркивают талию и это блестящие ткани, которые вызывают такой блеск сороки. Они привлекают глаз и мужчин, и женщин. Также анималистичный принт. Это уже для самых смелых, более сексуальных девочек, которые не боятся быть яркими и даже немножко агрессивными.

Мужчинам можно носить вещи с анималистичным принтом? Катя Герман:

Анималистичный принт для мужчин, на самом деле, не могу сказать, что это было бы супер, это на мой вкус. Но если вы будете выбирать какие-то аксессуары с таким принтом, почему бы и нет. Что мужчинам носить этой зимой? Катя Герман:

Мужчины могут носить также огромные парки, которые носят и женщины, и мужчины. Это подойдёт точно всем. Также могут быть и шубы из искусственного меха, почему бы и нет. Total black с нами остаётся и является одним из самых ярких цветов, это может быть от разной фактуры: от кожи и лаковой кожи. Мы можем одеться, как в «Матрице», полностью в чёрный цвет, будет очень модно и здорово!