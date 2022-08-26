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Многофункциональная спортплощадка появилась в Крупках. Это подарок от райисполкома и Президентского спортивного клуба

26 августа 2022 14:07
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Новости Беларуси. В Крупках появилась многофункциональная спортплощадка. Здесь установлены тренажеры на все группы мышц, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Любители активного образа жизни уже по достоинству оценили такой подарок от местного райисполкома и Президентского спортивного клуба.

К занятиям на свежем воздухе присоединилась и наш корреспондент Юлия Прима.

Многофункциональная спортплощадка появилась в Крупках. Это подарок от райисполкома и Президентского спортивного клуба-1

Милана Коровацкая приходит на спортивную площадку практически каждый день. Полтора года назад нашла себя в спорте и теперь не представляет жизнь без тренировок. Упорство, выносливость и ежедневный труд приносят свои результаты.

Многофункциональная спортплощадка появилась в Крупках. Это подарок от райисполкома и Президентского спортивного клуба-4

Милана Коровацкая:
Мне нравится заниматься, это приносит результаты. Я принимала участие в одном соревновании только. Это были областные соревнования, я заняла второе место.

Подробнее смотрите в видеоматериале.

# Государственная политика в области спорта # общество # Милана Коровацкая # Глеб Залесский # Юлия Прима # Егор Дреневский # Елена Бомберова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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