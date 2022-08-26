Многофункциональная спортплощадка появилась в Крупках. Это подарок от райисполкома и Президентского спортивного клуба

Новости Беларуси. В Крупках появилась многофункциональная спортплощадка. Здесь установлены тренажеры на все группы мышц, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Любители активного образа жизни уже по достоинству оценили такой подарок от местного райисполкома и Президентского спортивного клуба. К занятиям на свежем воздухе присоединилась и наш корреспондент Юлия Прима.

Милана Коровацкая приходит на спортивную площадку практически каждый день. Полтора года назад нашла себя в спорте и теперь не представляет жизнь без тренировок. Упорство, выносливость и ежедневный труд приносят свои результаты.