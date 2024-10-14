«Многое идёт из семьи, из нашего детства» – белорусская мама о воспитании детей
Татьяна Топильская яркая, творческая мама, родившаяся в замечательный праздник День матери. Сегодня ей исполняется 41 год. Выросла она в многодетной семье и с самого детства проявляла активность: гимнастика, акробатика и изучение английского языка были ее увлечениями. Имея два высших образования (финансы и кредит, психология семейных отношений), она посвятила себя воспитанию сына, став для него настоящей поддержкой.
Татьяна Топильская, мама:
Мне нравится разбираться, что откуда идет, откуда какие проблемы. И действительно с чем я согласна: очень многое идет из семьи, из нашего детства. Но на этом, если не заострять внимание, можно жить прекрасно и хорошо, когда строишь свою семью.
Мамы как пуговки: на них все держится. Сейчас Татьяна целиком отдает себя заботе о сыне, у которого диагноз ДЦП. Помогает ему с уроками. Материнство для этой женщины – это не только любовь и забота, но и мудрость, которая помогает ребенку расти и развиваться.
Татьяна Топильская:
Вот мой сын Ариан, родился Ариан на 8 месяце, это самый опасный месяц для родов. Немного нервничала, чего всем беременным девушкам не советую. У нас на данным момент диагноз ДЦП, была третья группа, сейчас вторая, мы идем на улучшение. У нас самые лучшие врачи в Беларуси. Мы ходим в обычную школу, хотя нам когда-то прогнозировали идти в спецшколу. Ариан означает храбрый, сильный, победитель.
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