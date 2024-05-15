Многодетные семьи, где родители работают на одном предприятии, чествовали в ФПБ

Многодетные семьи, в которых оба родителя работают на одном предприятии, чествовали сегодня в Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке 12 фамилий. Это представители самых разных сфер – от промышленности до связи.

В их числе и семья Александра и Анастасии Позняк. Их союз зародился еще в студенческие годы – вместе учились, вместе пришли в профессию. Сегодня они занимают разные должности в одной из крупнейших телекоммуникационных компаний страны. При этом работа не мешает носить звание многодетных родителей. В семье Позняк два сына и дочь. И это для них самое большое счастье.

Александр Позняк, заместитель начальника управления развития и стратегического планирования предприятия электросвязи:

Любое дело – это сложный механизм, и семья – это один из тех шагов, тех витков, который дается непросто, и этим нужно заниматься.

Анастасия Позняк, инженер-администратор предприятия электросвязи:

Важно прислушиваться друг к другу, поддерживать друг друга, и тогда все получится.

Такие прочные союзы часто дают начало настоящим трудовым династиям. Представителей самых ярких из них сегодня также поздравляли с праздником. Среди 17 семей самый большой общий стаж превысил 165 лет работы на одном предприятии.

Кристина Садовская, председатель Центрального районного объединения профсоюзов Минска:

В нашей стране независимость от структуры. Оказывается огромное внимание многодетным семьям. Если мы говорим про Федерацию профсоюзов Беларуси и про профсоюзное движение, то это через включение дополнительных норм через коллективные договоры. Это дополнительные выходные дни, это положение о помощи.