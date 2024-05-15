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Многодетные семьи, где родители работают на одном предприятии, чествовали в ФПБ

15 мая 2024 17:14
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Многодетные семьи, в которых оба родителя работают на одном предприятии, чествовали сегодня в Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке 12 фамилий. Это представители самых разных сфер – от промышленности до связи.

Многодетные семьи, где родители работают на одном предприятии, чествовали в ФПБ-1

В их числе и семья Александра и Анастасии Позняк. Их союз зародился еще в студенческие годы – вместе учились, вместе пришли в профессию. Сегодня они занимают разные должности в одной из крупнейших телекоммуникационных компаний страны. При этом работа не мешает носить звание многодетных родителей. В семье Позняк два сына и дочь. И это для них самое большое счастье.

Многодетные семьи, где родители работают на одном предприятии, чествовали в ФПБ-4

Александр Позняк, заместитель начальника управления развития и стратегического планирования предприятия электросвязи:
Любое дело – это сложный механизм, и семья – это один из тех шагов, тех витков, который дается непросто, и этим нужно заниматься.

Многодетные семьи, где родители работают на одном предприятии, чествовали в ФПБ-7

Анастасия Позняк, инженер-администратор предприятия электросвязи:
Важно прислушиваться друг к другу, поддерживать друг друга, и тогда все получится.

Многодетные семьи, где родители работают на одном предприятии, чествовали в ФПБ-10

Такие прочные союзы часто дают начало настоящим трудовым династиям. Представителей самых ярких из них сегодня также поздравляли с праздником. Среди 17 семей самый большой общий стаж превысил 165 лет работы на одном предприятии.

Многодетные семьи, где родители работают на одном предприятии, чествовали в ФПБ-13

Кристина Садовская, председатель Центрального районного объединения профсоюзов Минска:
В нашей стране независимость от структуры. Оказывается огромное внимание многодетным семьям. Если мы говорим про Федерацию профсоюзов Беларуси и про профсоюзное движение, то это через включение дополнительных норм через коллективные договоры. Это дополнительные выходные дни, это положение о помощи.

Многодетные семьи, где родители работают на одном предприятии, чествовали в ФПБ-16

Количество многодетных семей в нашей стране постоянно увеличивается. Сегодня они воспитывают каждого четвертого юного белоруса.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Кристина Садовская

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