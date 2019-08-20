Где поставят новые скамейки и качели? В Минске благоустраивают дворы

В ноябре завершится капитальный ремонт дворовой территории дома №15 по улице Кульман. Здесь уже вымощены пешеходные дорожки, сделано разворотное транспортное кольцо, а младшее поколение может опробовать новые игровые площадки.

По всему периметру высажено более четырехсот кустарников. У подъездов установлены новые скамейки и урны. Хорошая новость и для автолюбителей – во дворе оборудовали 20 дополнительных парковочных мест. В этом году реновацию претерпели и многие другие объекты Советского района столицы. Александр Сидоров, директор ГП «ЖЭУ №2 Советского района г. Минска»:

На сегодняшний день выполнен капитальный ремонт десяти дворовых территорий, планируется еще пять до конца третьего квартала 2019 года. Благоустроены дворы по Золотой Горке, 20, 12,14. Было заменено 4 детских горки, 11 песочниц, установлено 250 парковочных столбиков.

Чистые подъезды и ухоженная детская площадка, на подоконниках красуются цветы. Жильцы-энтузиасты многоквартирного дома по улице Золотая горка, 20 и Гикало 6, вносят свою лепту в решение коммунальных проблем. Инесса Команденко, председатель коллегиального органа территориального общественного самоуправления №25 Советского района г. Минска:

Руководством организовано проведение конкурсов-смотров, на которых присваиваются призовые места и за счет этих призовых мест дается вознаграждение. И вот эти денежные средства идут на благоустройство дворовых территорий.

Благодаря стараниям жильцов, столичный двор не раз становился одним из лучших в районе и городе. Часть премии активисты превратили в скамейки для ветеранов, которые были установлены на близлежащих придомовых территориях. Светлана Кузнецова, председатель ветеранской организации:

В ближайшем будущем мы хотим благоустроить свои клумбы. Нам нужна земля и нужно, чтобы нам ее привезли. У нас такие планы.

Еще одно интересное направление в работе активистов — организация досуга жителей. Праздники двора, концерты, конкурсы на лучший цветник. Регулярно проводятся и субботники, к которым привлекают и молодое поколение. Инесса Команденко:

Ну, а жильцы должны ценить, конечно, то что для них делается и все это сохранять в хорошем состоянии.

Вот так обычный столичный двор стал настоящим центром притяжения. В этом году изменится облик двора между домами 8 и 10 по улице Ломоносова. Александр Сидоров:

По четной стороне улицы Богдановича будет установлено 4 качалки-балансира, 3 качели, а также заменены скамейки на новые. К концу третьего квартала планируется замена 65 урн, 14 скамеек и трех горок.