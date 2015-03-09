Несмотря на задержки зарплат и неполную рабочую неделю, работники «Гомсельмаша» верят в светлое будущее

Новости Беларуси. Задержка выплаты зарплат и неполная рабочая неделя. Именно с такими проблемами, по словам работников предприятия «Гомсельмаш», они столкнулись в последнее время. Руководство завода в курсе ситуации и закрывать глаза на эти проблемы не намерено.

Непопулярные у заводчан словосочетания «две третьих» и «за свой счет» недавно снова вошли в обиход. То, что времена нынче не из легких, на предприятии и не скрывают.

Александр Моторенко, главный экономист ОАО «Гомсельмаш»:

Уровень заработной платы у нас поквартально дифференцирован. В первом квартале он всегда несколько ниже, чем во втором-третьем. Но он выдерживается. И будет, начиная с апреля, несколько наращиваться, с учетом увеличения объемов производства.

На сезонность производства наложились проблемы основных рынков – России и Украины. Поэтому в прессовом цехе, откуда начинается все производство белорусских комбайнов, сегодня тише, чем могло бы быть.

Но наладчик с 30-летним стажем Владимир Ахрамович считает, что нужно потерпеть. У него на заводе трудятся и жена, и дети.

Владимир Ахрамович, наладчик кузнечно-прессового оборудования ОАО «Гомсельмаш»:

Самое главное, что молодежь верит в завод, верит, что будут лучше времена. Немножко надо это время переждать. Все будет хорошо. Я надеюсь и все надеются. Основная масса надеется на лучшее.

Плановая оптимизация численности трудящихся – еще одна непопулярная тема в заводских цехах. Сухие цифры экономистов диктуют численность работников.

Все по науке: чтобы обеспечить достойную зарплату, лишний рот кормить не получится. Отказываться же от необходимых специалистов никто не собирается.

Молодой инженер Андрей Гапеев – первый день в должности начальника участка. На повышение пошел, отработав на заводе всего семь месяцев.

Андрей Гапеев, начальник участка тепло-силового цеха ОАО «Гомсельмаш»:

Берем порой день на свой счет. Каждый работник берет. Не думаю, что это сильно сказывается на основной заработной плате. Люди к этому относятся нормально, верят в том, что все будет хорошо. Уверены даже в том, что это все явление временное.

Все – от уборщицы до инженера – сегодня ждут новостей из департамента продаж. Так вышло, что современную технику в Гомеле научились делать быстрее, чем ее продавать. Хотя и продавать учатся семимильными шагами. Только за 2014 год география продаж выросла в три раза – до 20 стран.

Игорь Короткевич, первый заместитель директора департамента региональных продаж ОАО «Гомсельмаш»:

В 2010 удельный вес продаж на экспортные рынки составлял 51% от общего объема продаж. В 2014 году эта цифра уже достигла 87%. Динамика ежегодно в сторону увеличения экспорта в общем объеме реализации.

В 2015 году на рынок выйдут абсолютно новые модели гомельской техники. В соответствии с пожеланиями заказчиков инженеры научили комбайны убирать рис, початки кукурузы и даже хлопок.

Экономические законы – сродни законам природы. Как весна сменяет зиму, так и периоды спада обязательно сменятся периодами роста. Наглядный пример – эти машины. В конце 90-х стратегией выхода из кризиса на предприятии было создание собственного зерноуборочного комбайна. Позже была создана целая линейка техники, которая вывела предприятие на новый уровень и стала заодно залогом продовольственной безопасности всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.