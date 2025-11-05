В Гродно задержали блогеров за мошенничество с благотворительным сбором на лечение ребёнка

Афера на миллион. Правоохранители пресекли деятельность преступной пары из Гродно. 17-летний парень и его 37-летняя сожительница, которые являются популярными блогерами, использовали соцсети для мошеннических схем, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Следствие установило, что фигуранты организовали масштабный сбор средств под предлогом помощи тяжелобольному ребенку.

Олег Ярошеня, начальник ОБЭП УВД администрации Октябрьского района Гродно: Аудитории предлагали приобретать номера участников стоимостью 10 рублей. В качестве бонуса среди покупателей разыгрывались призы – смартфоны либо автомобиль. Организаторы заявили, что совсем небольшая часть полученных денег будет направлена на приобретение призов.

Все говорят – столько бабла рубит. Дай бог, чтобы один процент с этого всего достался. Мне вообще без разницы. Я это делаю ради ваших эмоций, ради Вани. Максимально все, что будет мне доступно, все будет отправляться Ване Стеценко. Поэтому не переживайте.

Олег Ярошеня:

Однако из собранных не менее полутора миллионов рублей, со слов фигуранта, 200 тысяч передали маме ребенка, а 315 потратили на подарки для участников стрима. Куда ушли остальные деньги, фигурант пояснить не смог. Однако есть основания полагать, что они были потрачены на «красивую жизнь» – поездки в премиальные туры на Мальдивы и Арабские Эмираты, аренду элитного жилья, ставки на азартные игры, дорогую парфюмерию и иное.

В отношении пары возбуждено уголовное дело. За мошенничество, совершенное в особо крупном размере, фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.