Депутаты на заседании Палаты представителей 8-го созыва рассмотрят 8 законопроектов

Очередное заседание Палаты представителей восьмого созыва состоится сегодня, 5 ноября. Парламентарии рассмотрят восемь законопроектов. В первом чтении планируется обсудить проекты законов по вопросам государственной дактилоскопической регистрации, лизинговой деятельности, питьевом водоснабжении и водоотведении, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевой в повестке – внесенный главой государства в парламент законопроект «Об изменении законов по вопросам нормотворческой деятельности». Он адресован всем государственным органам. Документ направлен на формирование понятного, доступного массива нормативных правовых актов и закрепляет обязательное требование, что нужно как можно меньше использовать отсылочные нормы.

Также в законопроекте усилена оценка регулирующего воздействия на предпринимательскую деятельность, чтобы учесть интересы бизнеса при разработке правовых актов. Сегодня же во втором чтении депутаты рассмотрят изменения законов по вопросам обеспечения военной безопасности и обороны. Кроме того, в одном чтении планируется ратификация ряда соглашений.