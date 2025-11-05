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Депутаты на заседании Палаты представителей 8-го созыва рассмотрят 8 законопроектов

05 ноября 2025 06:51
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Очередное заседание Палаты представителей восьмого созыва состоится сегодня, 5 ноября. Парламентарии рассмотрят восемь законопроектов. В первом чтении планируется обсудить проекты законов по вопросам государственной дактилоскопической регистрации, лизинговой деятельности, питьевом водоснабжении и водоотведении, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты на заседании Палаты представителей 8-го созыва рассмотрят 8 законопроектов-2

Ключевой в повестке – внесенный главой государства в парламент законопроект «Об изменении законов по вопросам нормотворческой деятельности». Он адресован всем государственным органам. Документ направлен на формирование понятного, доступного массива нормативных правовых актов и закрепляет обязательное требование, что нужно как можно меньше использовать отсылочные нормы. 

Также в законопроекте усилена оценка регулирующего воздействия на предпринимательскую деятельность, чтобы учесть интересы бизнеса при разработке правовых актов. Сегодня же во втором чтении депутаты рассмотрят изменения законов по вопросам обеспечения военной безопасности и обороны. Кроме того, в одном чтении планируется ратификация ряда соглашений.

# Палата представителей # Закон

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