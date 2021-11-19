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Многие называли свой город отдельной Вселенной. Каким был древний Пинск и что там можно посмотреть сегодня?

19 ноября 2021 10:23
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Это одна из гастрономических фишек города кофе с огуречным сиропом. Всем известно, что Пинск славится своими огурцами и является одной из огуречных столиц.
Что-то в этом есть. У вас тут такое раритетное покрытие.
– Называется коска либо трилинка по фамилии инженера, который его придумал, Трилинского, в середине 30-х годов XX века.

Многие называли свой город отдельной Вселенной. Каким был древний Пинск и что там можно посмотреть сегодня?-1

Анастасия Макеева, корреспондент:
Сегодня пятница, а значит, самое время спланировать свои выходные. Мы подготовили вот такой чемодан для новых впечатлений и отправляемся в белорусскую Венецию.

Многие называли свой город отдельной Вселенной. Каким был древний Пинск и что там можно посмотреть сегодня?-4

Пинск – жемчужина Полесья. Красивейшему городу уже 924. Река Пина дала символичное название. Вплоть до 1970-х здесь разливалось бескрайнее озеро. Воды до мелиорации было больше, чем дорог. К соседям ездили на лодках.

Многие называли свой город отдельной Вселенной. Каким был древний Пинск и что там можно посмотреть сегодня?-7

Анна Садовская, старший научный сотрудник Музея белорусского Полесья:
Крестьяне возили корову, лошадь на торги, потому что Пинск был торговым центром. Сюда привозили на продажу разную продукцию, у нас даже был лодочный базар. Люди косили траву, стоя в воде, потом эту траву вынимали из воды и расстилали на сухих участках, чтобы это все просыхало. Труд был очень тяжелый.

Многие называли свой город отдельной Вселенной. Каким был древний Пинск и что там можно посмотреть сегодня?-10

Топтухи, бучи, неводы – плетеные ловушки возвращают во времена, когда жили за счет рыбы. Музей белорусского Полесья, что находится в легендарном иезуитском коллегиуме, – букет традиций. Здесь вам расскажут про бортников и гардероб. Замужним дамам нельзя было выйти в свет без головного убора, но восемь нитей бус смягчали дресс-код. Мужчинам не комильфо без пояса. Вот откуда растут корни «распоясался». Уже в 12 лет девочки готовили приданое – ткали рушники и покрывала. А если не хватало мастерице добра, подкладывали на дно сундука камни. Что не сделаешь ради гарного жениха?

Многие называли свой город отдельной Вселенной. Каким был древний Пинск и что там можно посмотреть сегодня?-13

Анастасия Макеева:
Я так понимаю, это ваша практически главная находка в музее?

Анна Садовская:
Нашли благодаря тому, что сам мастер, который его изготовил в 1933 году приехал на ярмарку в деревню Погост-Загородский. Вся ярмарка прибежала посмотреть на это чудо техники. Новость дошла до работников нашего музея по сарафанному радио, и в 1933 году они уговорили Василия Ильючика продать деревянный велосипед в музейную коллекцию. Здесь даже поворачивается руль, можете попробовать.

Многие называли свой город отдельной Вселенной. Каким был древний Пинск и что там можно посмотреть сегодня?-16

Под звуки граммофона можно перенестись в начало XX века и оказаться в гостях у пинчуков, испить вместе с ними ароматного чаю, примерить канотье. К слову, все модницы уже в начале XX века могли пройти курсы кройки и шитья и купить себе швейную машинку «Зингер». После этнотура можно вдохнуть красоту в местной Третьяковке. На первом этаже представлена оригинальная коллекция русской живописи и портретов XVIII – начала XX века. Шедевры Шишкина, Васнецова, Перова, морская симфония Айвазовского откроют в вас новый источник света. И можно «шпацыравать по газу».

Многие называли свой город отдельной Вселенной. Каким был древний Пинск и что там можно посмотреть сегодня?-19

Так говорили полешуки, когда приглашали на променад по главной улице. Пешеходка на Ленина – эксклюзивное полотно в 800 метров. Застройка дышит историей. Что ни дом – звезда эпохи. Здесь жили самые богатые люди, та самая пинская шляхта Дунина-Марцинкевича. Трудолюбивые, честолюбивые, предприимчивые, закрытые. Болото закаляло характер по-своему.

Анастасия Макеева:
Как правильно, пинчуки или пинчане?

Многие называли свой город отдельной Вселенной. Каким был древний Пинск и что там можно посмотреть сегодня?-22

Сергей Демьянов, экскурсовод:
Местные жители считают, что они пинчуки, и издавна говорили, что жители Пинска – это пинчуки. Поэтому коренных жителей здесь называют пинчуки, а те, кто сравнительно недавно здесь живет, могут называть себя пинчанами. Это собирательный образ местного жителя очень горделив, коренаст. Пинчуки загибали мизинец на правой руке при знакомстве – во-первых, я из Пинска, а потом уже представлялся. Очень гордились своим городом, многие называли его отдельной Вселенной.
– А он у вас приносит удачу?
– Безусловно. Пинчуки были далеко не бедными людьми, поэтому многие считают, что, потерев пальцы, мы можем достичь успеха и финансового благополучия.

Многие называли свой город отдельной Вселенной. Каким был древний Пинск и что там можно посмотреть сегодня?-25

Гид в сердце города продолжает алая эклектика. Дом Леонтины Орды, невестки знаменитого художника и композитора Наполеона Орды, как яркая брошь. В фаворе у горожан сказочный домик на берегу Пины. В 1920-1930 годы здесь хозяйничал лучший ресторатор Пинска Григорович. А в этом роскошном дворце жил известный государственный деятель Речи Посполитой и реформатор Полесья Матеуш Бутримович. В конце XVIII века он построил резиденцию, которая по сей день «светится» на открытках, хоть немало повидала на своем веку. Типография, кинотеатр, Дом пионеров – чего здесь только не было.

Многие называли свой город отдельной Вселенной. Каким был древний Пинск и что там можно посмотреть сегодня?-28

Сергей Демьянов:
Во время Первой мировой и Второй мировой войны отсюда было вывезено все богатство, и внешне здание потеряло свой облик. В 2007 начали реконструкцию, а в 2009-м он открыл двери как городской ЗАГС. На центральном фронтоне можно увидеть герб Пинска это германский красный щит, который символизирует кровь, сложные исторические события.

Многие называли свой город отдельной Вселенной. Каким был древний Пинск и что там можно посмотреть сегодня?-31

Барочная музыка в камне – драгоценность францисканцев. Один из трех костелов Беларуси с титулом Basilica minor. Все это Кафедральный костел Успения Пресвятой Девы Марии 1730 года. 300-детние деревянные алтари. Второй по величине из старинных органов в 1 500 труб и уникальные росписи начала XX века. Здесь чувствуется связь с небом, и прибои на душе превращаются в штиль.

Многие называли свой город отдельной Вселенной. Каким был древний Пинск и что там можно посмотреть сегодня?-34

Ксендз Павел, настоятель костела Успения Пресвятой Девы Марии:
Если присмотреться к этой фреске, которая изображает сцену Рождества, там такой необычный сюжет, интерпретация художника. С правой стороны мы видим волхвов, которые принесли новорожденному Христу дары, а с левой стороны видим людей, одетых в костюмы начала XX столетия. Такая интерпретация художника – местные пинчуки пришли поклониться новорожденному Христу. Многие обращают внимание на «Пинскую Мадонну», была написана Альфредом Ромером в 1896 году. Такая визитная карточка позировала местная девушка, пинчанка, иудейка. В необычном стиле была написана.

Многие называли свой город отдельной Вселенной. Каким был древний Пинск и что там можно посмотреть сегодня?-37

Экзотику Полесья еще в 1930-е годы открыла миру американская путешественница Луиза Арнер Бойд. В экспедициях она снимала жизнь людей на болоте, как есть. И сегодня ее колоритные снимки – живая история. Диковинная природа, особенные традиции, ни с чем несравнимый говорок манят туристов. Без гостинцев и эмоций не останутся.

Многие называли свой город отдельной Вселенной. Каким был древний Пинск и что там можно посмотреть сегодня?-40

Без ложки ни обед не сваришь, ни музыки не сыграешь. Вот для туриста ложка, чтобы уехал и на память себе оставил.

Многие называли свой город отдельной Вселенной. Каким был древний Пинск и что там можно посмотреть сегодня?-43

Такие приятные, маленькие красивые домики, очень старенькие, милые, и каждый домик хочется сфотографировать. Мы еще погуляли по частному сектору, там тоже красивые дома, деревянная архитектура. Здесь меньше машин, все такое спокойное.

Многие называли свой город отдельной Вселенной. Каким был древний Пинск и что там можно посмотреть сегодня?-46

Сергей Демьянов:
Посоветую сходить в наш драматический театр, потому что здесь много интересных постановок. Прокатиться на теплоходе в летнее время – две реки соприкасаются, Пина и Припять, но многие говорят, что Струмень один из притоков.

# Достопримечательности Беларуси # общество # Анастасия Макеева # Анна Садовская # Сергей Демьянов # Наполеон Орда # Матеуш Бутримович # Фотофакт

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