Многие называли свой город отдельной Вселенной. Каким был древний Пинск и что там можно посмотреть сегодня?

Это одна из гастрономических фишек города – кофе с огуречным сиропом. Всем известно, что Пинск славится своими огурцами и является одной из огуречных столиц.

– Что-то в этом есть. У вас тут такое раритетное покрытие.

– Называется коска либо трилинка – по фамилии инженера, который его придумал, Трилинского, в середине 30-х годов XX века.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Сегодня пятница, а значит, самое время спланировать свои выходные. Мы подготовили вот такой чемодан для новых впечатлений и отправляемся в белорусскую Венецию.

Пинск – жемчужина Полесья. Красивейшему городу уже 924. Река Пина дала символичное название. Вплоть до 1970-х здесь разливалось бескрайнее озеро. Воды до мелиорации было больше, чем дорог. К соседям ездили на лодках.

Анна Садовская, старший научный сотрудник Музея белорусского Полесья:

Крестьяне возили корову, лошадь на торги, потому что Пинск был торговым центром. Сюда привозили на продажу разную продукцию, у нас даже был лодочный базар. Люди косили траву, стоя в воде, потом эту траву вынимали из воды и расстилали на сухих участках, чтобы это все просыхало. Труд был очень тяжелый.

Топтухи, бучи, неводы – плетеные ловушки возвращают во времена, когда жили за счет рыбы. Музей белорусского Полесья, что находится в легендарном иезуитском коллегиуме, – букет традиций. Здесь вам расскажут про бортников и гардероб. Замужним дамам нельзя было выйти в свет без головного убора, но восемь нитей бус смягчали дресс-код. Мужчинам не комильфо без пояса. Вот откуда растут корни «распоясался». Уже в 12 лет девочки готовили приданое – ткали рушники и покрывала. А если не хватало мастерице добра, подкладывали на дно сундука камни. Что не сделаешь ради гарного жениха?

Анастасия Макеева:

Я так понимаю, это ваша практически главная находка в музее? Анна Садовская:

Нашли благодаря тому, что сам мастер, который его изготовил в 1933 году приехал на ярмарку в деревню Погост-Загородский. Вся ярмарка прибежала посмотреть на это чудо техники. Новость дошла до работников нашего музея по сарафанному радио, и в 1933 году они уговорили Василия Ильючика продать деревянный велосипед в музейную коллекцию. Здесь даже поворачивается руль, можете попробовать.

Под звуки граммофона можно перенестись в начало XX века и оказаться в гостях у пинчуков, испить вместе с ними ароматного чаю, примерить канотье. К слову, все модницы уже в начале XX века могли пройти курсы кройки и шитья и купить себе швейную машинку «Зингер». После этнотура можно вдохнуть красоту в местной Третьяковке. На первом этаже представлена оригинальная коллекция русской живописи и портретов XVIII – начала XX века. Шедевры Шишкина, Васнецова, Перова, морская симфония Айвазовского откроют в вас новый источник света. И можно «шпацыравать по газу».

Так говорили полешуки, когда приглашали на променад по главной улице. Пешеходка на Ленина – эксклюзивное полотно в 800 метров. Застройка дышит историей. Что ни дом – звезда эпохи. Здесь жили самые богатые люди, та самая пинская шляхта Дунина-Марцинкевича. Трудолюбивые, честолюбивые, предприимчивые, закрытые. Болото закаляло характер по-своему. Анастасия Макеева:

Как правильно, пинчуки или пинчане?

Сергей Демьянов, экскурсовод:

Местные жители считают, что они пинчуки, и издавна говорили, что жители Пинска – это пинчуки. Поэтому коренных жителей здесь называют пинчуки, а те, кто сравнительно недавно здесь живет, могут называть себя пинчанами. Это собирательный образ местного жителя – очень горделив, коренаст. Пинчуки загибали мизинец на правой руке при знакомстве – во-первых, я из Пинска, а потом уже представлялся. Очень гордились своим городом, многие называли его отдельной Вселенной.

– А он у вас приносит удачу?

– Безусловно. Пинчуки были далеко не бедными людьми, поэтому многие считают, что, потерев пальцы, мы можем достичь успеха и финансового благополучия.

Гид в сердце города продолжает алая эклектика. Дом Леонтины Орды, невестки знаменитого художника и композитора Наполеона Орды, как яркая брошь. В фаворе у горожан сказочный домик на берегу Пины. В 1920-1930 годы здесь хозяйничал лучший ресторатор Пинска Григорович. А в этом роскошном дворце жил известный государственный деятель Речи Посполитой и реформатор Полесья Матеуш Бутримович. В конце XVIII века он построил резиденцию, которая по сей день «светится» на открытках, хоть немало повидала на своем веку. Типография, кинотеатр, Дом пионеров – чего здесь только не было.

Сергей Демьянов:

Во время Первой мировой и Второй мировой войны отсюда было вывезено все богатство, и внешне здание потеряло свой облик. В 2007 начали реконструкцию, а в 2009-м он открыл двери как городской ЗАГС. На центральном фронтоне можно увидеть герб Пинска – это германский красный щит, который символизирует кровь, сложные исторические события.

Барочная музыка в камне – драгоценность францисканцев. Один из трех костелов Беларуси с титулом Basilica minor. Все это Кафедральный костел Успения Пресвятой Девы Марии 1730 года. 300-детние деревянные алтари. Второй по величине из старинных органов в 1 500 труб и уникальные росписи начала XX века. Здесь чувствуется связь с небом, и прибои на душе превращаются в штиль.

Ксендз Павел, настоятель костела Успения Пресвятой Девы Марии:

Если присмотреться к этой фреске, которая изображает сцену Рождества, там такой необычный сюжет, интерпретация художника. С правой стороны мы видим волхвов, которые принесли новорожденному Христу дары, а с левой стороны видим людей, одетых в костюмы начала XX столетия. Такая интерпретация художника – местные пинчуки пришли поклониться новорожденному Христу. Многие обращают внимание на «Пинскую Мадонну», была написана Альфредом Ромером в 1896 году. Такая визитная карточка – позировала местная девушка, пинчанка, иудейка. В необычном стиле была написана.

Экзотику Полесья еще в 1930-е годы открыла миру американская путешественница Луиза Арнер Бойд. В экспедициях она снимала жизнь людей на болоте, как есть. И сегодня ее колоритные снимки – живая история. Диковинная природа, особенные традиции, ни с чем несравнимый говорок манят туристов. Без гостинцев и эмоций не останутся.

Без ложки ни обед не сваришь, ни музыки не сыграешь. Вот для туриста ложка, чтобы уехал и на память себе оставил.

Такие приятные, маленькие красивые домики, очень старенькие, милые, и каждый домик хочется сфотографировать. Мы еще погуляли по частному сектору, там тоже красивые дома, деревянная архитектура. Здесь меньше машин, все такое спокойное.