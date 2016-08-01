«Многие дети говорят, что не хотят уезжать из Беларуси»: визит делегации школьников из Японии подходит к концу

Новости Беларуси. Делегация японских школьников из Сендая завершает свой визит в Беларусь. 23 ученика и 8 преподавателей в течение 10 дней изучали культуру нашей страны и обменивались опытом со своими коллегами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минск и Сендай объединяют 40-летние связи городов-побратимов. За это время воплощены в жизнь десятки проектов. В их числе ежегодный обмен студентами. Также 19-ая гимназия имеет давние связи с начальной школой Сендая в сфере управленческой деятельности и экологического воспитания.

Тошиуки Танно, преподаватель (Япония):

О том, насколько успешно развиваются наши взаимоотношения, свидетельствует, прежде всего то, что в Минске есть парк Сендай. И то, что ежегодно наши дети из Японии приезжают в Минск, имеют возможность общаться с вашими ребятами. Кстати, многие дети говорят, что не хотят уезжать из Беларуси. А некоторые приняли решение изучать русский язык по возвращению в Японию.