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Что такое Переспа, в честь которой будет названа одна из новых станций метро в Минске?

01 августа 2016 17:59
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Новости Беларуси. Отныне не безымянные. Новые имена получили будущие станции третьей ветки столичной подземки. Помимо уже известных, на карте минского метро появятся «Профсоюзная», «Переспа», «Комаровская», «Парк Дружбы народов», «Ивана Мележа», «Зеленый Луг», «Логойская».

Прежде всего, специалисты руководствовались историческими событиями, связанными с местами, где и будут пролегать подземные линии. Однако мнение минчан также играло немаловажную роль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Иван Сацукевич, историк, член комиссии по названию и переименованию улиц при Мингорисполкоме:
Есть станция метро «Немига», которая 20 лет делала рекламу этому историческому названию. И сегодня каждый знает, что такое Немига. Переспа – это легендарная речушка, которая впадает в Свислочь. Переспа была легендарным местом. Это было предместье, район города, несколько улиц было. К сожалению, пересохла речушка Переспа, снесли старое предместье. И мы с вами забыли это название, очень красивое и аутентичное.  

# общество # Минское метро # Иван Сацукевич

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