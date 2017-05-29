«Мне пришёл подарок – пластмассовый планшет»: как в Интернет-магазине заставляют покупать всякую ерунду

Не так давно жителю Гродно пришло СМС на телефон – неизвестный предлагал продать душу дьяволу за 666 долларов. Также сообщили, что после сделки мужчине будет сопутствовать успех и удача во всём до 66-летнего возраста. С героями сюжета «Добро пожаловаться» также связались по телефону. Но предложили продать не душу, а кое-что другое.

В XXI веке все мы имеем возможность совершать покупки самыми различными и, порой, невозможными способами. В недалёком прошлом поклонники покупок в Интернете утверждали, что им никто не сможет навязать ненужный товар, и от агрессивных прямых продаж они уж точно защищены.

В виртуальном магазине всё просто: нашел товар, кликнул мышкой, перевел деньги, получил то, что хотел. Возможно, так и было до недавнего времени. Считает минчанка Анна Писарик, которая, неожиданно для себя, приобрела в Интернет-магазине 5 совершенно ненужных вещей.

Анна Пискарик:

Позвонили по телефону. Сказали, что я выиграла планшет. Но попросили заказать в Интернет-магазине покупку на 50 рублей, 4-5 товаров. Заказала.

Ну, как отказаться? Акция ведь. Очень уж хотелось девушке получить призовой планшет. Оплатив за посылку 50 рублей, девушка вскрыла коробку и ахнула.



Анна Писарик:

Мне пришёл подарок – пластмассовый планшет. Возникает такой вопрос: а, вообще, могла ли я эту посылку не забирать? И как мне, вообще, поступить в данной ситуации?

Кстати, товары, которые заказала Анна для того, чтобы получить заветный и бесплатный планшет – сплошной низкокачественный «Китай»: весы, фритюрница, носки из шерсти непонятного зверя и тому подобное. Этот товар продают обычно в магазинах с одной ценой, в которых всё по 2 рубля.



Как узнаём вскоре, девушка – не единственная жертва недобросовестных интернет-бизнесменов. Посылки, которые отправляет из славного города Борисова индивидуальный предприниматель Ольшевский, становятся неприятным сюрпризом для жителей всей Беларуси.

Таким образом, белорусы стали жертвами агрессивного навязывания, выражаясь языком жертв, сплошной ерунды. Но можно ли реально повлиять на виртуальных бизнесменов? Ведь изначально, всем им обещали в подарок планшет. Но, заметим, только на словах.

Дарина Гулюта, юрист:

В случае, когда продавец говорит о каких-либо особых условиях, как какой-то подарок, то он обязан исполнять принятые на себя обязательства, если указан конкретный товар, то он должен быть надлежащего качества.

Именно поэтому менеджеры магазина не уточняли, какой именно планшет получает покупатель: настоящий или игрушечный. Вот и получается, формально продавец обещание выполнил, а в действительности же реализовал никому не нужный хлам, приложив детскую игрушку.

А, между тем, Интернет – настоящий рай для адептов Остапа Бендера. И, если Анна в посылке получила, хотя бы, игрушку, то героиня следующей эпопеи внесла предоплату за пересылку и ничего не получила. Дарья:

Заказала в Интернете кроссовки, с социальных сетях, в группе. И через две недели должны были они прийти. Я ничего не получила. Предоплату я внесла, причём, целиком. Но ни денег, ни товара обратно не получила. Я пыталась достучаться до продавца, но никто мне не отвечал уже.



Правозащитники подчёркивают: когда покупка товара через Интернет предполагает его полную или частичную предоплату – всё упирается в честность продавца, который получив деньги, может попросту не выслать товар, или выслать товар ненадлежащего качества.

И дальше начинается самое интересное – никакого письменного договора между магазином и покупателем нет. Равно как нет кассового чека или иного подтверждения факта покупки – а, значит, отстоять свои права будет весьма непросто. Если не сказать – невозможно. Дарина Гулюта, юрист:

В случае приобретения товаров через социальные сети, потребителю необходимо понимать, что гарантий ему никто никаких не даёт. Если данный товар после предоплаты Вам не был выслан, и продавец на контакт не идёт, необходимо обратиться в правоохранительные органы. Но есть ли возможность, получая товар на почте, застраховаться и не купить кота в мешке?

И как поступить, если ушлый продавец за Вас сделал выбор, и отправил совсем не то, что изначально оговаривалось.

Дарина Гулюта, юрист:

Потребителю необходимо прямо на почте вскрывать посылку, проверить содержимое, проверить, чтобы оно соответствовало заказу. В случае, если товар не соответствует информации, предоставленной продавцом, необходимо сразу на месте с представителем почты составить акт, где указать несоответствия и вернуть данную посылку обратно продавцу, и в то же время заявить требования о возврате уплаченных сумм.