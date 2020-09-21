«Мне есть за что говорить спасибо этой стране». В Гомеле состоялось шествие в поддержку мира и безопасности

Новости Беларуси. В цвета государственной символики 20 сентября окрасился Гомель – в городе состоялось масштабное шествие в поддержку мира и безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К акции «За Беларусь!» присоединились те, кто выступает за спокойную жизнь белорусов в суверенной стране.

Маршрут колонны под национальными флагами прошел по главным улицам Гомеля и завершился возложением цветов к братской могиле воинов-освободителей.

Мне абсолютно не безразлично, что сегодня происходит в нашей стране. Я с 3 лет воспитывалась государством, поэтому мне есть за что говорить спасибо этой стране, Господу Богу – хотя бы за то, что у меня есть чистое небо над головой. Надеюсь, что оно сохранится.

Сегодня мы вышли с одногруппниками за честь нашей страны. Потому что мы за Беларусь. У всех веселое настроение, у нас тоже хорошее настроение. Надеемся, в дальнейшем все будет хорошо.

Мы пришли сюда в поддержку Президента и за единство, конечно. Мы всегда за мирное объединение.