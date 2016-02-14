Митрополит Тадеуш Кондрусевич: «Дзякуючы малітвам, свет будзе станавіцца лепшым»

Новости Беларуси. Статистика говорит, что в среднем каждые 5 минут в мире погибает один человек за веру в Христа. В основном это горячие точки. Гонения на христиан стали основной темой в разговоре Папы Римского Франциска и Патриарха Кирилла. Предстоятели католической и православной церквей встретились впервые за тысячу лет. Их пути пересеклись в гаванском аэропорту Хосе Марти у деревянного распятия. Согласно христианской традиции встреча началась с троекратного поцелуя, а завершилась итоговой декларацией на 10 листах. О том, что может означать эта эпохальная встреча для всего христианского мира программа «Неделя» поговорила с главой Римско-Католической церкви в Республике Беларусь Тадеушом Кондрусевичем.

Встреча папы Римского и Патриарх, несомненно, войдет в историю. Что в плане отношений двух конфессий, католической и православной, означает эта встреча? Может, мы стоим на пороге каких-то больших перемен?

Тадеуш Кондрусевич, Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Римско-католической церкви в Республике Беларусь:

Важна, што кажа патрыярх, важна, што кажа папа. Але заўсёды, калі кіраўнікі двух самых буйных канфесій гавораць адным голасам, прамаўляюць тое ж самае, заклікаюць да адного ж самага. Гэта ўжо значно мацней. Гэтае спатканне таму будзе спрыяць станаўленню міра, будзе спрыяць развіццю адносін паміж каталіцкім касцёлам і праваслаўнай царквой. Таксама я спадзяюся на гэта, нават веру ў гэта, што гэта будзе спрыяць перамозе ўсіх тых, пакаранню ўсіх тых цяжкасцей, з якімі сустракаецца сучасны свет, у тым ліку і ў духоўнай сферы.

Тема встречи — это гонения на христиан на Ближнем Востоке. Но, если смотреть ту же новостную ленту, много тревожных новостей приходит из Европы. Например, в Великобритании, если не ошибаюсь, ограничили ношение нательного крестика на работе. Это не единственная такая новость. Это такая мировая тенденция – пересмотр традиционных христианских ценностей?

Тадеуш Кондрусевич:

Адыход ад хрысціянскіх каштоўцяў і адыход ў хрысціянскім свеце. Адыход ў самой Еўропе. Еўропа мае хрысціянскія карані. А мы сёння бачым гэтую дэсакралізацыю старога кантыненту.

Как вы считаете, проникновение таких тенденций на белорускую землю возможно?

Тадеуш Кондрусевич:

Гэтыя тэндэнцыі патроху прыходзяць. Далей – масмедыя, інтэрнэт, тэлебачанне. Яны таксама ўносяць гэты негатыўны аспект ў наша жыццё. Хоць з іншага боку і касцёл гэтым карыстаецца, і праваслаўная царква гэтым карыстаецца. Дзякуючы масмедыям мы таксама нясем Евангелле. Мы бачым барацьбу паміж здаровымі сіламі, маральнымі і амаральнымі сіламі. Таксама ў Беларусі гэта бачна. Хто каго пераканае – паглядзім. Але такія тэндэнцыі ёсць.

Мне кажется, что мы еще не настолько свободны в плане таких разрушений традиционных христианских ценностей, как в Европе.

Тадеуш Кондрусевич:

І дзякуй Богу! І гэта нас радуе. Бо прадстаўнік Ватыкана, ён з Афрыкі, ён спаткае мяне ў Рыме. Гаворыць: «Я не забуду ніколі, як вашы вернікі падчас працэсу каля Чырвонага касцёлу стаялі на каленях пасля дажджу. Гэта вера!» Гэта кажа кардынал, які працуе ў Рыме! Вера. Гэта таксама з’яўляецца нашым багаццем.

Сейчас куда ни глянь – какой-то кризис. Если не военный, то экономический. Как вам кажется, что лежит в основе этих кризисов? Материальные проблемы или все-таки духовные?

Тадеуш Кондрусевич:

Настаўнік вуча дзяцей і кажа: «Як вы, дзеці, думаеце: калі завяршаецца ноч і распачынаецца дзень?» Ну, дзеці як дзеці – розныя адказы. Калі на адлегласці адзін кіламетр можно разлічыць, ці воўк там, ці сабака? Не. Настаўнік кажа: «Да той пары, пакуль ты ў кожным чалавеку не ўбачыш свайго брата і сястру, у цябе будзе ноч». На жаль, гэтая ноч у многіх-многіх людзей. Адсюль і пачынаецца карупцыя, забойствы, акты тэрарыстычныя і так далей.

Так совпало, что ровно год назад в Минске проходили переговоры нормандской четверки о мире в Украине. Он был восстановлен, хрупкий, но все-таки мир. Насколько я помню, вы говорили, что молились за успешное завершение этих переговоров. Как бы вы сейчас оценили ситуацию в Украине?

Тадеуш Кондрусевич:

Напэўна, трэба радавацца таму, што гэтыя пагадненні тут былі падпісаны. Для нас яшчэ большая радасць, што яны былі падпісаны ў Мінску. Для мяне як для католіка радасць яшчэ ў тым, што 11 лютага каталіцкі касцёл адзначае Свята Божай Маці Лурцкай. Гэта самы вялікі санаторый у свеце, дзе людзі хворыя едуць. А Украіна хворая. Хворы таксама свет. І акурат гэтыя рэцэпты ад гэтай хваробы былі выпрацаваны тут у Мінску. І яны прынеслі пазітыўныя рэзультаты. Хацелася б, каб яны былі большыя.

Вяртаючыся да вашага пытання пра спатканне папы і патрыярха, якое таксама было пасле Свята Божай Маці Лурцкай, дзякуючы тым малітвам, што гучаць ва ўсім свеце, свет будзе станавіцца лепшым. І гэтыя два чалавекі знойдуць лякарства ад гэтай хваробы сучаснага свету, менавіта ад духоўнай хваробы найперш.