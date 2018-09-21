Митрополит Павел провёл молебен для сотрудников МВД Беларуси

Новости Беларуси. Торжественный молебен в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске провёл Митрополит Павел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Торжественный молебен в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске провёл Митрополит Павел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он был совершён для сотрудников уголовного розыска МВД Беларуси. Во время богослужения владыка передал милиционерам икону Фёдора Стратилата. Святой, принявший мученическую смерть в III веке, считается покровителем христианского воинства.
Анатолий Сакович, начальник главного управления уголовного розыска МВД Беларуси:
В канун подготовки к 100-летию уголовного розыска православная церковь обратилась к нам и вышла с инициативой. Действительно, на протяжении всего столетия не было у нас покровителя. Поэтому мы активно откликнулись. И сегодня это чудо свершилось. Из рук владыки мы получили данный образ покровителя, который подвигнет сыщиков всей республики на более ратные подвиги во благо нашего народа.
Решено, что икона будет храниться в центральном аппарате Министерства внутренних дел Беларуси.