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Митрополит Павел провёл молебен для сотрудников МВД Беларуси

21 сентября 2018 11:47
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Новости Беларуси. Торжественный молебен в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске провёл Митрополит Павел,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митрополит Павел провёл молебен для сотрудников МВД Беларуси-1

Митрополит Павел провёл молебен для сотрудников МВД Беларуси-3

Он был совершён для сотрудников уголовного розыска МВД Беларуси. Во время богослужения владыка передал милиционерам икону Фёдора Стратилата. Святой, принявший мученическую смерть в III веке, считается покровителем христианского воинства.

Митрополит Павел провёл молебен для сотрудников МВД Беларуси-6

Анатолий Сакович, начальник главного управления уголовного розыска МВД Беларуси:
В канун подготовки к 100-летию уголовного розыска православная церковь обратилась к нам и вышла с инициативой. Действительно, на протяжении всего столетия не было у нас покровителя. Поэтому мы активно откликнулись. И сегодня это чудо свершилось. Из рук владыки мы получили данный образ покровителя, который подвигнет сыщиков всей республики на более ратные подвиги во благо нашего народа.

Митрополит Павел провёл молебен для сотрудников МВД Беларуси-9

Решено, что икона будет храниться в центральном аппарате Министерства внутренних дел Беларуси.

# Реформа МВД в Беларуси # общество # Анатолий Сакович # Фотофакт

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