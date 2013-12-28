Клюшкаконь - оригинальный ход белорусских креативщиков: альтернативный символ и года лошади, и чемпионата мира по хоккею

За первых три дня – почти 5 тысяч лайков и 10 тысяч просмотров. В белорусской сети от пользователя к пользователю гуляет миф о национальном символе наступающего 2014 года. Окрестили его – КЛЮШКАКОНЬ.



Илья Кухарев, креативный директор рекламного агентства:

Cоединив идею года лошади и года хоккея, мы придумали такую лошадку на основе клюшки, коняшку такую. Конечно, его можно использовать как коняшку для детей или, даже, для взрослых.

Белорусские рекламщики в канун Нового года запустили свой генератор идей и путем нехитрого скрещивания на свет появилось такое создание. Пока клюшкакони существуют в единичных экземплярах, сделаны они руками сотрудников агентства для своих клиентов.

Илья Кухарев, креативный директор рекламного агентства:

Возможно, этот сувенир появится в магазинах к ЧМ по хоккею.



