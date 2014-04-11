Митинг-реквием в память о погибших узниках 11 апреля в Витебске

Новости Беларуси. Митинг-реквием в память об узниках прошёл 11 апреля в Витебске. Именно в северном регионе сейчас живёт наибольшее количество людей, прошедших через ужасы нацистских лагерей. Таких здесь свыше 6,5 тысяч человек. Среди них и Николай Орещенко. Ему почти 80, но события тех страшных лет не стираются из памяти даже спустя семь десятилетий.

Николай Орещенко, узник концалагеря:

Нас вытащили из болота, мы прятались от немцев, построили. Подъехали машины и увезли в 5 полк. В 5 полку был от партизан, со штаба Райцева, какой-то предатель.

Предатель, из-за которого были покалечены тысячи судеб. В том числе и 9-летнего Коли Орещенко, который едва ли не всю войну скитался по лагерям. Сначала 5-й полк, потом Освенцим.

Николай Орещенко:

Привезли нас в Освенцим. Первым делом накололи номера.

Почти год Николай Орещенко с семьей находился в Освенциме. Там, в одном из крупнейших и страшнейших лагерей, мучительная смерть настигла его мать, бабушку и дедушку. И только чудо, иначе это не назовешь, спасало мальчика.

Николай Орещенко, малолетний узник:

Партизанские семьи в первую очередь шли в газовые камеры и крематорий. Их должны уничтожить были. Но дело в том, что перед нами привезли из Венгрии 400 тысяч евреев... И вот газовые камеры были забиты.

Уже позже Николай оказался в польской Патулице вместе с братом. Сюда всех детей и даже грудничков, отобрав их у матерей, свозили для медицинских опытов.

Николай Орещенко:

Брали кровь из нас, качали. До того много, что после того как брали кровь, я только за стенку держась мог пройти там.

Мальчик, который выжил несмотря ни на что, уже и после войны прошел немало испытаний. Но какая-то внутренняя сила двигала его вперед. Николай Данилович закончил летное училище, позже – институт. Был радиотехником. В звании подполковника ушел на заслуженный отдых. Но лётную форму бережно хранит и достает ее лишь в День Победы.

Николай Орещенко:

За что медали? Это, в основном, за выслугу. За выслугу медали. Я всегда хожу на День Победы. На площадь Победы.

Иногда с внуками. У Николая Даниловича их трое. А еще маленькая правнучка. Бывший узник признается: и сегодня, спустя 70 лет после страшных событий его жизни, ему есть ради кого жить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.