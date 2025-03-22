Митинг-реквием прошёл на месте сожжённой деревни Попова Гряда в Червенском районе

22 марта скорбное эхо колоколов не только Хатыни напоминает о тех, кто принял мученическую смерть в огне оккупации. Набат боли и правды не утихнет в веках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За два месяца до освобождения Беларуси от захватчиков в Червенском районе фашисты сожгли деревню Попова Гряда. Сегодня, 22 марта, там также прошел митинг-реквием. В списке погибших от рук карателей – 57 человек, большинство из них дети. Самым младшим было только 2 года. На месте бывшей деревни в 1975 году установили венцы сруба из дерева. Позже, в 90-х, их заменили на бетонные остовы домов.